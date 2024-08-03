江浙滬持續高溫 地表溫度超70度、民眾重症中暑進ICU

江浙滬近日持續高溫，氣溫動輒40℃，即使到晚上暑熱也不下線，網友稱高溫也在「996」。而部分城市地表溫度超過70度，有民眾因重度中暑被送進ICU，也有上海迪士尼的遊客反應有工作人員出現身體不適的狀況。

據每經網報導，大陸中央氣象台2日晚間發布氣溫預報，預計8月3日白天，安徽中南部、江蘇中南部、上海、浙江、福建大部、江西大部、湖南東北部、湖北東南部及新疆等地部分地區最高氣溫37～39℃，浙江大部以及安徽東南部、江蘇南部和上海等地的部分地區可達40℃以上。

據中國天氣網稱，截至2日15時，浙江余姚、蕭山、臨安等地的地表溫度超過70℃，為當地歷史罕見。其中蕭山達72.3℃，刷新當地歷史紀錄。直到晚上9點主城區仍有36.5℃的高溫。民眾紛紛表示「真燙腳！」、「可以烤雞蛋了。」

上海中心氣象台則在2日12時20分更新高溫橙色預警信號為高溫紅色預警信號，並提醒民眾特別加強防範強高溫對工農業生產、人體健康的不利影響，確保生產、消防、用電等方面的安全。

此外，根據澎湃新聞報導，大陸網友紛紛回報，因天氣炎熱，8月2日上午有上海迪士尼工作人員暈倒，7月30日達菲熊家族的可琦安在中午巡演時暈倒。網友建議調整夏日巡演時間、取消地勤巡演。澎湃新聞記者就此詢問上海迪士尼。上海迪士尼回應稱，在高溫天會調整安排，包括2日將米奇童話專列調整為高溫天氣版本，花車數量精簡至兩輛，所有迪士尼朋友和舞者改為在花車上與遊客互動。

據河南都市頻道，福建一名男子8月1日因熱射病（重症中暑）住進ICU，家人稱其出現吐血、失禁，「成植物人了」。醫生表示，熱射病的死亡率很高，主要表現是體溫高，一般核心溫度都會超過40度，同時會出現意識不清、暈厥、幻覺、甚至抽搐。