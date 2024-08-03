又出現暴雨山洪事件 四川雅康高速公路垮塌車墜已搶救出2人

據央視報導，8月3日凌晨3時30分左右，四川雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌，有車輛掉墜。目前，搶救出2人送醫。甘孜州已啟動3級應急響應，救援工作正全面推進。

另據甘孜州公安局和甘孜州交通運輸局消息，該情況造成雙向道路中斷。同時，G318也斷道。司乘人員從康定往成都方向需繞行，並服從公安交警沿途指揮。

據公開資料，雅康高速東起四川雅安市對岩鎮，經過天全縣、瀘定縣，西至康定市爐城鎮。該高速公路2018年貫通營運後，開車4小時就可以從成都到康定，比原路程至少減少2個小時。該項目橋隧比高達82%，是全省乃至大陸全國橋隧比最高、施工難度最大的高速公路之一。

大陸近期山洪事件不止一件。據新華社報導，7月19日20時40分許，陝西丹寧高速水陽段公路橋梁，因突發山洪發生局部單側垮塌，陝西省、商洛市立即組織各方力量全力開展救援處置工作。截至8月2日18時，已確認墜河車輛25輛、遇難38人、失聯24人，1人獲救。

丹寧高速事件中，搜尋和善後等各項工作仍在進行中。相關國家部委、解放軍和武警部隊、多省消防救援隊伍和多支社會救援力量等，調集專業人員3,408名和舟艇、無人機、探測儀、水下機器人，對下游沿線約100公里的河道、水庫進行了多輪次搜救。由於河道大部分在高山峽谷之間，接連遇到河水湍急、改道，庫區水面漂浮物淤積、水下情況複雜，山體垮塌等困難。