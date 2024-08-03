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香江風情／餐廳熄燈 港人打卡

聯合報／ 香港特派員李春
圖／擷取自鼎王（香港）臉書
圖／擷取自鼎王（香港）臉書

連日豪雨，酷暑難當，還是有不少港人出門去他們心頭好的餐廳，八月一來就此別過，得去打卡告別。這些餐廳序前開得成功各有來因，現在結業各有理由。

香港餐廳各有各的客路，有的是因菜式有的是因地點。一間位於中環太子大廈的西餐廳DotCod Seafood Restaurant & Oyster Bar八月三日關門，其菜式以優質海鮮料理拿手，再加上沙拉、手工麵條等也做得講究，深得一眾白領和生意佬等中環客之心，這兩天他們都去吃告別餐。在一眾食客的詢問下，餐廳回應，確實是所在大廈要翻新，不得不結業，但暫時沒有重開或易地再開的計畫。

另一間餐廳也走得乾脆，那是來自台灣的鼎王麻辣鍋。鼎王一早就透過社交媒體，說八月四日要結業，是關掉其在香港的最後一間分店，麻辣鍋徹底告別香港市場。之所以要一早宣布，是因台灣人還是心地善良，結業前有推結業大酬賓，推出限定優惠，答謝一眾熱愛台灣麻辣鍋的食客。

鼎王麻辣鍋於二○一九年底進軍香港，在尖沙咀開設了其全球首間海外分店，香港人這些年開始嗜辣，鼎王來了後說是訂座電話都打爆。二○二○年鼎王在將軍澳康城開設第二間分店，但去年將軍澳分店先關，今年尖沙咀分店又忍痛告別，香港就此沒了台灣人來開的麻辣鍋。

西式海鮮餐廳與台灣麻辣鍋結業走人，誰料極本土的冰室也要收縮，那是過去分店眾多的金記冰室，進出過香港機場的旅客，會知道機場都有金記冰室。最近再結業的，是將軍澳新都城中心二期的金記。

金記冰室是香港老牌冰室，上世紀六十年代由大排檔轉成冰室，創辦者陳老闆說要貨真價實的金字招牌，才取名金記。二○一二年換了老闆招牌不變，但走出老街老區。今年以來，金記急速收縮，有說每個月關掉一間分店，好在其分店多，現在還有十五間分店。

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