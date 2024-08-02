兩岸體育嘉年華江蘇啟動 台灣6籃球隊與大陸台青比拚

2024海峽兩岸（江蘇）體育嘉年華啟動儀式暨第四屆海峽兩岸青年籃球邀請賽2日在無錫登場，主辦單位表示，本屆嘉年華期間將有數千名蘇台青年在籃球、馬拉松、羽毛球、摜蛋、機器人、慢壘、武術、電子競技等近20個體育競賽項目上展開交流。籃球部分，由新北體育總會組織的6支台灣球隊，將與大陸各城市台青球隊同場比拚。

今年海峽兩岸（江蘇）體育嘉年華以「同心同行 青春力量」為主題，開幕活動2日上午在太湖國際博覽中心舉行，江蘇省台辦副主任封志成、無錫市委常委周常青，以及台灣方面有新北體育總會名譽理事長黃志雄出席。加上籃球隊伍、全國台企聯、各地台協、台商、台青代表等約400多人參與開幕活動。

無錫市委常委周常青致詞表示，青年是民族的未來，也是兩岸的未來。已連續成功舉辦多屆的海峽兩岸青年籃球邀請賽為兩岸青年交流提供了良好平台。「希望廣大台灣青年通過此次活動當好海峽兩岸的友誼使者和橋梁紐帶，以實際行動做兩岸交流的傳承者、傳播者，做中華民族偉大復興的見證者、參與者」。他並稱，無錫將為來錫參訪交流、學習生活、就業創業的台胞台青創造更好條件。

主辦單位表示，海峽兩岸（江蘇）體育嘉年華是江蘇省的綜合性品牌活動項目之一，以深化海峽兩岸體育交流。海峽兩岸青年籃球邀請賽作為其中代表性賽事項目，自2020年連續舉辦以來，已成為兩岸青年加深彼此瞭解感情、促進兩岸融合發展的重要平台。

主辦單位表示，本屆邀請賽吸引更多台灣球隊參加，「活動的品牌影響力在兩岸得到了進一步提升」。

據介紹，台灣參賽球隊包含新北高工A隊、新北高工B隊、新北野牛籃球俱樂部男隊、新北野牛籃球俱樂部女隊、佛光大學女隊、中信金融管理學院男隊等6隊，約90人；大陸方面，則有北京、上海、杭州、福州等13支來自各城市的台青球隊，另還有特邀的2支無錫女子籃球隊。