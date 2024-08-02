中國推網號網證 微信與小紅書等APP已開始試點
中國官方日前制定網路身分認證管理辦法，擬以自願為名登記真實身分統一簽發「網號」、「網證」。中國媒體科創版日報指出，目前微信、淘寶、小紅書等67個APP已開始試點實施。
科創版日報7月31日報導指出，目前申請和使用「網號」、「網證」APP「國家網絡身分認證」試點版已在多個應用程式商店上線。應用程式商店顯示該APP由中國公安部推出。
科創版日報指出，首先需要具有身分證等法定身分證件，透過手機NFC辨識核驗身分訊息，接著透過人臉辨識是否為本人，並且連結手機號碼，設置網路身分口令（8位數字密碼），最後授權網路身分憑證在用戶的手機使用。
不少用戶在社群媒體平台上回饋已經註冊申領到網路身分認證憑證。
報導指出，目前，國家網路身分認證公共服務正處於試點階段，已上線試點APP共有67個，包括部分政務App和網路APP，如國家政務服務平台、中國鐵路12306、淘寶、微信、小紅書、QQ等。
中國公安部與國家網信辦共同起草的「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」於7月26日公布，並向社會公開徵求意見30天，截止時間為8月25日。
不過日前中國知名自由派法律學者勞東燕發文表述意見，指出此法的真實用意是要強化網路言行管控，文章已遭到刪除。
美國之音2日報導，許多中國網友對此政策不買單，認為「網號」、「網證」會使得隱私不保、話語權遭到嚴管，紛紛發出負評。不過截至1日，許多反彈聲浪都已遭刪除。但也有網友與異議人士指出，中國早就是「監視王國」，新規是小菜一碟，只是讓未來監控變得更加公開化而已。
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