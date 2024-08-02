山東養殖場發現炭疽病例 5人感染
根據中國官方通報，中國山東聊城市陽穀縣七級鎮一肉牛養殖場發現個別炭疽病例。截至2日上午10時，有5名直接接觸病畜的養殖場工作人員診斷為皮膚炭疽，現已全部隔離治療。
據中國官媒央視新聞，近期，山東聊城市陽穀縣七級鎮一肉牛養殖場發現個別炭疽病例。當地立即封閉此養殖場，並對養殖場所有畜養動物進行撲殺和無害化處理，對養殖場及周邊環境開展全面消殺和監測，未發現其他陽性家畜，「相關畜產品未進入市場流通環節」。
報導指出，當地同時全面開展病畜接觸人員流調排查、採樣檢測和症狀監測。
截至8月2日上午10時，有5名直接接觸病畜的養殖場工作人員診斷為皮膚炭疽，症狀較輕，已全部隔離治療，其餘密接人員全部嚴格落實健康監測，未發現感染。
「炭疽病」是由炭疽桿菌引發的疾病，經血液接觸傳播的人畜共通疾病。人因接觸病畜，或食用病畜的肉而發生感染。
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