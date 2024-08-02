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武漢地鐵施工致地面塌陷 進出漢口火車站受影響

中央社／ 台北2日電
中國湖北武漢市江岸區1日下午出現地面塌陷情況，導致途經該區域的漢十高鐵需限速運行，進出漢口火車站列車受到影響。圖為民眾搭乘武漢地鐵示意圖。中新社資料照
中國湖北武漢市江岸區1日下午出現地面塌陷情況，導致途經該區域的漢十高鐵需限速運行，進出漢口火車站列車受到影響。圖為民眾搭乘武漢地鐵示意圖。中新社資料照

中國湖北武漢市江岸區1日下午出現地面塌陷情況，導致途經該區域的漢十高鐵需限速運行，進出漢口火車站列車受到影響。武漢地鐵表示，地陷原因與施工期間發生湧水湧砂險情，導致路面沉降。

綜合央視新聞等媒體報導，武漢市江岸區后湖大道與文博路交叉口出現大面積地質塌陷。塌陷地點為當地眾聯天美國際小區A座門口，有住戶表示，事發在1日下午3時左右，社區的物業在住戶群通知，路面發生塌陷，居民盡量不要出門，下午6時左右，群內通知社區天然氣停止供應。

還有住戶指出，路面是緩慢下沉，下午2時左右路面出現裂縫，3時左右塌陷，路面慢慢下沉，但是沒有明顯感覺，不像地震。

對此，武漢地鐵回應，1日下午2時半，武漢軌道交通12號線江岸區石中區間施工發生湧水湧砂險情，造成文博路與后湖大道交匯口出現路面沉降，長約20公尺、寬約15公尺，現場無人員傷亡和車輛受損。

根據官方發布，險情發生後，相關部門立即啟動應急預案，實行交通管制，並聯繫水、電、氣等管網單位赴現場處置。

事發後，市委、市政府領導第一時間赴現場組織城建、應急、交通等部門以及江岸區政府、地鐵集團進行險情處置，並密切監測該區域沉降情況。根據現場監測分析，周邊建（構）築物安全穩定。

住戶 武漢 火車站

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