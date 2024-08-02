泛民主派政黨缺場下 香港選民登記人數連跌3年

在泛民主派政黨及組織因為香港國安法而陸續退出政壇下，香港整體選民登記人數連續3年下跌，新登記選民人數更創下近10年最低紀錄。

明報今天報導，香港選舉事務處昨天公布了2024年臨時選民登記冊，最新選民登記人數超過420萬，較去年正式選民登記冊人數減少12.5萬人，連續3年下跌。

此外，今年新登記選民只有1.89萬人，較去年跌近4成，是近10年最低。

在2019年「反送中」運動之後，香港實施了國安法，又改變立法會和區議會的選舉模式，以落實「愛國者治港」原則，泛民黨派及組織陸續自行解散，另有大批泛民領袖被當局依國安法起訴。

一些分析指出，在缺少泛民競爭之下，香港的選舉將會變得單一，投票率不會高。

去年底，香港舉行選舉改革後首場區議會選舉，在沒有泛民陣營參加下，投票率只有27.54%，是香港主權移交26年來最低。