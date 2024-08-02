廣東56歲男開車衝撞爺孫三人還下車補刀 兩名孩童當場死亡

2024年7月29日7時許，廣東陽春市合水鎮56歲的羅某池開車撞向62歲的羅某堯及其兩名孫子，兩個孫子當場遇難，羅某堯被送去醫院搶救。目前羅某池已經被逮捕。

據了解，羅某池是羅某堯爺孫三人的鄰居，兩家曾因土地發生糾紛。羅某堯平常和妻子帶兩個孫子一起生活，兩個孫子一名4歲、一名5歲。事發時羅某堯兩個孫子去上課，在途中遭羅某池故意衝撞。

7月31日中午，兩個小孩的舅舅肖先生受訪稱，目前爺爺（羅某池）正在醫院搶救，據醫生說法，目前已經脫離危險期。肖先生提到，羅某池在撞人後還進行了補刀，三人身上都有刀傷。小孩一個四歲，一個五歲，都當場去世，孩童的雙親目前狀態崩潰。

肖先生表示，兩家人之間此前存在過土地糾紛，但今年2月和此次羅某池行兇前，雙方沒有過衝突。

《瀟湘晨報》報導，7月31日，合水鎮潭震一村民稱，羅某池於7月29日已被逮捕。合水派出所值班人員也證實羅某池於報警當天即29日已被抓到。

嫌犯此前就曾企圖行凶

小孩的母親肖女士補充道，在2024年2月4日，羅某池就已經表現出行兇傾向。她說自己當天不在家，但聽公公描述了事發情況。「我家公（公公）當時去倒垃圾，回途中看到羅某池從家裡提了一把一公尺多長的刀衝出來就對著他砍，家公下意識擋了一下，退了幾步坐到地上。羅某池還想再砍，剛好被鄰居發現並進行了製止，沒有傷及性命。」

肖女士稱，當時公公被嚇到，到次日（2月5日）才想到報警，但後續並未瞭解到羅某池上述行為的意圖或誘因；羅某池就住她家隔壁，中間隔了一條出入的小公路。

隨後就肖先生及肖女士所述情況致電合水派出所，接聽人員表示自己只接聽報警電話，2月的警情不太瞭解。合水鎮政府工作人員表示詳情得等警方調查結果。潭震村委會工作人員稱據瞭解羅某池沒有精神疾病，一切以警方通報為準。

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文章授權轉載自《香港01》