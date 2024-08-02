上海郵輪港復甦 上半年近60萬旅次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
國際郵輪逐步回歸上海，圖為大陸國產首艘大型郵輪「愛達．魔都號」停靠上海吳淞口國際郵輪港。（新華社資料照片）
國際郵輪逐步回歸上海，圖為大陸國產首艘大型郵輪「愛達．魔都號」停靠上海吳淞口國際郵輪港。（新華社資料照片）

上海市文化和旅遊局副局長張旗7月31日表示，今年前6月，上海郵輪港接靠郵輪89艘次，接待旅客約59.27萬人次，佔中國郵輪旅客接待量約七成，恢復至2019年同期約七成。 　　

中新社報導，上海市政府7月31日舉行新聞發佈會，相關部門負責人介紹首屆上海國際郵輪節的總體安排。今年以來，上海郵輪市場加速恢復，首艘國產大型郵輪「愛達．魔都」號今年元旦以上海為母港平穩開啟商業運營。3月和4月，地中海郵輪、皇家加勒比國際遊輪回歸上海郵輪港；6月和7月，「藍夢之歌」號、「鼓浪嶼」號郵輪分別在上海虹口北外灘國際客運中心、上海吳淞口國際郵輪港碼頭啟航。至此，各大郵輪公司先後回歸上海郵輪市場。

張旗表示，預計今年全年上海郵輪港接靠郵輪約260艘次，接待旅客約150萬人次。

首屆上海國際郵輪節將於8月2日開始持續到8月31日，活動安排豐富多彩，包括海派郵輪風情秀、郵輪體育嘉年華、郵輪開放日等。

上海 郵輪

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