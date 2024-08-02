2024百強縣 江蘇25席領跑

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

賽迪顧問於7月31日發佈「2024中國縣域經濟高質量發展研究」顯示，第二產業仍是百強縣發展的強勁引擎。

中新社報導，「2024縣域經濟創新發展論壇」當日在北京舉行，賽迪顧問在論壇上發佈的這份報告涵蓋百強縣榜單、千億縣和工業大縣發展模式研究等。本年度百強縣評選繼續設置「地區生產總值」和「一般公共預算收入」兩個指標為核心的雙門檻，即GDP600億元（人民幣，下同），一般公共預算收入20億元。 　　

賽迪方略縣域經濟總經理余德彪介紹，百強縣東部地區佔66席，中部地區佔18席，西部地區佔13席，東北地區佔3席。

余德彪表示，其中江蘇省、浙江省、山東省三省表現突出，分別佔25席、15席和12席。

研究發現，百強縣成為重要的經濟增長點。百強縣與「粵蘇浙魯」等經濟強省在總體規模、進出口總額、社會消費品零售總額、固定資產投資額等指標比肩；第二產增加值超過「粵蘇浙魯」等經濟強省，第二產業仍是百強縣發展的強勁引擎；「富民」與「強縣」並重，百強縣人均可支配收入佔人均GDP比重高於全國平均水平。

中國電子信息產業發展研究院院長張立表示，2023年，中國1865個縣、市、旗，貢獻了全國37%以上的GDP，39%以上的第二產業增加值，46%以上的規模以上工業企業數量。

中國工信部原部長、中國工業經濟聯合會會長李毅中表示，縣域經濟、縣域工業是國民經濟和新型工業化的基礎層面，在推進新型工業化過程中，要保持縣域經濟中工業佔比基本穩定；縣域工業要深度嵌入當地城市群、都市圈的產業體系中，與當地的主導產業相配套；要培育專精特新「小巨人」和製造業單項冠軍，培育具有生態主導力和核心競爭力的龍頭企業。

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