借鑒台灣「莊園經濟」 寧夏枸杞園成為新晉網紅打卡景點

大陸寧夏寧夏回族自治區位處西北、黃河上游，因緯度、土壤、氣候優勢，成為枸杞、葡萄酒種植生產重鎮，近年更藉此發展「莊園經濟」結合文旅，百瑞源董事長郝向峰直言，他在賀蘭山下建設枸杞莊園前，曾特地到台灣學習經驗，例如苗栗的草莓莊園、飛牛牧場等，奠定其高品質發展基礎，認為台灣的莊園經濟理念和精細化模式相當值得學習。

百瑞源是大陸一高端枸杞品牌，曾被選為杭州亞運會官方供應商，去年7月，其在寧夏賀蘭山下打造的殷紅子熟枸杞莊園正式開園，佔地1500畝，建有枸杞文化體驗中心、研發中心、主題餐廳等，包括化種植基地1055畝，可提供遊客枸杞採摘、觀光、餐飲、民宿，和婚禮攝影等服務，因其灰白色調建築設計，甚至成為當地新晉的網紅打卡景點。

郝向峰分享，目前枸杞莊園每年可接待遊客10萬人次，成功經驗來自「台灣莊園經濟給我們的觸動」。他說，在構想莊園、建設前，有特意到台灣學習，發現台灣莊園講究生產、生活、生態「三生理念」，其精細化經營模式位於全球前列，另，也借鑒歐洲等地經驗，希望將打造更有品質，有高附加價值的莊園，且因近年養生風氣興盛，開發枸杞咖啡、茶點等產品，受到年輕客群歡迎。

與此同時，賀蘭山東麓沖積平原因地處北緯約37到39度之間，與法國波爾多均位在世界公認葡萄種植的「黃金地帶」，同樣也在發展釀酒葡萄種植的同時，湧現各個結合觀光的葡萄酒莊園，目前已超過200座。

其中，志輝源石酒莊由廢棄的砂石礦區改建，響應當地「將戈壁變綠洲，葡萄變佳釀」的口號，占地18000畝，包含酒莊、葡萄園、運動公園等，以此達到帶動葡萄酒消費的目的。

酒莊負責人受訪稱，莊園目前有七成以上的收入是靠旅遊帶動，他們可提供免費的導覽、葡萄酒知識科普和品酒體驗等，去年遊客數達到20萬人次，自2014年開放以來，累計達150萬人次，目前主要以大陸本土市場為主，也正透過香港銷售海外。

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