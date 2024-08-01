颱風凱米過後各地搶險救災 大陸急撥17億元支持9省
颱風凱米對中國大陸多地造成嚴重影響，中國政府昨天急撥人民幣3.78億元（下同，約新台幣17億元）救災資金，支持河南等9省的應急搶險和受災民眾救助工作。
中國財政部官網今天公布，針對颱風凱米及其殘餘環流造成的嚴重暴雨洪澇、地質災害，財政部、應急管理部7月31日緊急預撥3.78億元中央自然災害救災資金，支持河北、遼寧、吉林、浙江、福建、湖南、貴州、雲南、甘肅等9省展開應急搶險和受災民眾救助。
此外也包括重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、展開次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作，要求最大限度減少人員傷亡。
中國財政部要求有關省財政廳確保資金撥付災區，及時掌握災區應急救援資金安排和資金需求，採取措施全力保障；切實加強救災資金監管，杜絕資金滯留、擠占、挪用等違規行為，確保救災資金全部用於災區和受災民眾。
颱風凱米7月25日晚間在福建省莆田市秀嶼區沿海登陸後，風雨影響範圍廣，湖南、遼寧、江西等地14個中國國家級氣象觀測站日降雨量突破歷史極值。
受颱風凱米影響，湖南日報引述當地資興市防汛抗旱指揮部消息報導，截至今天中午12時，資興市初步查清共30人遇難、35人失蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言