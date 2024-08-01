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太浪費？陸高分考生「1原因」心動選讀職業學校 陸媒分析：就業不易

中央社／ 台北1日電
近幾年，中國各地陸續出現有高分考生反而去就讀職業學校的情況，且熱度逐年升溫。圖為陸生示意圖。本報資料照片
近幾年，中國各地陸續出現有高分考生反而去就讀職業學校的情況，且熱度逐年升溫。圖為陸生示意圖。本報資料照片

近幾年，中國各地陸續出現有高分考生反而去就讀職業學校的情況，且熱度逐年升溫。陸媒分析，中國就業市場競爭激烈，大學畢業生就業不易，職業學校的高就業率成為吸引考生就讀的重要關鍵。

綜合第一財經、工人日報等陸媒報導，近日一名浙江杭州學生，以602分的高考（大學入學考試）成績，錄取浙江機電職業技術大學城市軌道交通設備與控制技術系，引發熱議。不少人認為，這樣的選擇是對高分的「浪費」，但這名學生表示，「就業率讓人心動，畢業去向比較喜歡」。

據報導，浙江機電職業技術大學是由浙江機電職業技術學院「專升本」（專科學校升格為大學），是杭州第一所職業技術大學。

解放日報專欄「解放論壇」28日就此事表示，該所學校科系往年就業率高達98%，且有不少畢業生於大企業任職，顯現在看似高分低就的選擇背後，體現更務實的教育觀。

有媒體分析，高分學生選擇的職業院校，往往具有鮮明的辦學特色，與產業合作互動密切，就業前景良好，招生吸引力不低於普通大學。

第一財經報導表示，近年報考職業院校逐漸成為高考生的首選，像是深圳職業技術學院2022年的錄取分數線，高出廣東省本科線數十分。

不過，也有媒體表示會出現「高考生報考職業學校」的狀況，是因為中國就業市場出現「錯配」現象。報導指出，大學畢業生感嘆就業不易；企業也表示難以找到高技能勞動者，培育專業技能的職業高校在就業市場上逐漸獲得認可，職業高校的高就業率也成為吸引考生就讀的重要因素。

廣東 職業 高校 高考

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