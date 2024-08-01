陸網路主播「轉正」列國家新職業 同步強化行為管理

大陸人力資源社會保障部辦公廳31日公布，遴選確定生物工程技術人員等19個新職業、汽配銷售經理人等28個新工種信息，其中「網路主播」也在此次正式成為新職業。

根據大陸人力資源社會保障部辦公廳、市場監管總局辦公廳、國家統計局辦公室發布《關於發布生物工程技術人員等職業信息的通知》，網路主播的定義為：基於網路，以直播、即時交流互動、上傳影音節目等形式發聲、出鏡，提供網路表演、視聽資訊服務的人員。

有關報告顯示，截至2023年年底，中國已有1,508萬名職業網路主播。新華社報導指出，此舉將有助於網路主播獲國家支持的職業技能培訓，相關直播平台要公開訂單分配、報酬、算法規則等。

關於網路主播的收入，中國演出行業協會早前發布的《中國網絡表演（直播與短視頻）行業發展報告（2022-2023）》指出，以直播為主要收入來源的主播中，95.2%月收入在人民幣5,000元（約合新台幣2萬2,500元）以下，僅0.4%的主播月收入超過人民幣10萬元。

與此同時，大陸中央網信辦31日也發布通知，為督促網絡直播平台落實主體責任，強化網絡主播行為管理，推動網絡直播行業健康有序發展，在全國範圍內部署開展為期一個月的「清朗・網絡直播領域虛假和低俗亂象整治」專項行動。

專項行動圍繞網絡直播領域虛假和低俗亂象，重點整治五類突出問題，包括：編造虛假場景人設，無底線帶貨營銷；以偽科普、偽知識的內容混淆視聽；傳播「軟色情」資訊；擾亂社會秩序，侵犯他人權益；欺騙消費者，銷售假冒偽劣商品。

其中，針對欺騙消費者、銷售假冒偽劣商品問題，重點整治炮製虛假粉絲量、瀏覽量、點讚量和交易量等數據，製造搶單爆款假象；過度渲染商品「功效」，誇大食品、保健用品功能，誤導坑害消費者；打著「特供」等旗號銷售仿冒假冒商品。