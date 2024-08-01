江蘇泰州／梅蘭芳紀念館 粉絲「朝聖」地

梅蘭芳紀念館，俗稱「梅苑」，坐落在泰州鳳城河風景區，是為了紀念「中國四大名旦」之首梅蘭芳而建立。梅蘭芳是泰州文化名人，是將京劇推向世界第一人，享譽「一座藝術的寶山」。

紀念館是梅蘭芳生前最後十年居所，三面環水，風景優美，由園林區與史料陳列區組成。其親人提供照片、劇本、紀念品等共3萬餘件文物，作為珍貴館藏。前院為展廳，以實物介紹他藝術生涯。會客廳內擺設他使用過的硬木傢具，及練功用的穿衣鏡、鴿子哨等。1956年3月，梅蘭芳攜妻兒回泰州訪祖，尋訪四代前祖輩故居，並演出5天，形成「萬人空巷看梅郎」熱鬧場面。故鄉泰州，也被親切地稱為「梅鄉」。泰州還有紀梅「四絕」，即梅亭、梅館、梅像、梅院，成為梅迷的「朝聖」景點。

梅蘭芳對京劇發展貢獻巨大。圖／本報江蘇泰州傳真

「民國四大美男子」梅蘭芳，在舞台上演出女性角色，被譽為「美的化身」、「東方美神」、「美的創造者」。他的藝術特點是，質樸中見華貴，端莊中見俏麗，淑靜中帶情致，嫵媚中見大方。例如著名巾幗英雄梁紅玉、為愛挑戰法海的白娘子、英勇復仇的漁家姑娘蕭桂英等，其代表作有洛神、宇宙鋒、貴妃醉酒、霸王別姬、嫦娥奔月、天女散花、太真外傳與穆桂英掛帥等。

梅蘭芳曾說過：「我是一個笨拙的學藝者，沒有充分的天才，全憑苦學。」他4歲喪父，5歲亡母，靠伯父培養成人。9歲時拜師，下足苦功，吊嗓子、背台詞、練身段，冬練三九，夏練三伏，從不怠慢，還因為眼珠不夠靈動，養鴿子練眼神。成名後，致力創新京劇藝術，融青衣、花旦、刀馬旦為一體，創立「花衫」行當，世稱「梅派」。到上海演出，轟動上海灘，以22萬高票，當選為「伶界大王」。

梅蘭芳紀念館，坐落在泰州。圖／本報江蘇泰州傳真

抗戰期間，汪精衛力邀梅蘭芳演出，他不為所動，還刻意蓄鬚，宣示決心。由於拒演，斷了經濟來源，只能販賣字畫、獎盃等家當，勉強維持家人和劇團生活。直至抗日勝利，梅蘭芳重出舞台，藝驚四座，名動山河。