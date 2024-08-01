江蘇泰州／黃橋古鎮 大陸提琴之鄉

蘇中與蘇北規模最大的集鎮黃橋古鎮，是生產「樂器皇后」小提琴的重鎮，每年製造的小提琴、大提琴和吉他，占世界總產量七成，是全球最大提琴生產地，被譽為大陸「提琴之鄉」。

黃橋建鎮於北宋神宗時期，在歷史上是「北分淮倭，南接江潮。」之水上重要樞紐。因「黃橋燒餅」聞名的小鎮，卻與音樂結緣，成為全球提琴重鎮。上個世紀60年代，北京、上海陸續出現提琴廠，在上海造琴的黃橋人，回鄉開辦提琴配件廠，李書正是其中的學徒。70年代初，李書打造出黃橋第一把小提琴，經過多年努力，創辦了黃橋最大的提琴製造廠，鳳靈樂器集團。

黃橋古鎮，全球最大提琴生產地。圖／本報江蘇泰州傳真

走進鳳靈大門，從提琴文化廣場、古松琴韻亭、文化藝術培訓中心，到音樂廳沿街一字排開，遊客彷彿步入大型樂譜。必訪景點是外型似提琴的「樂器博覽館」，據說是目前全球收藏樂器品種最全、數量最多的博覽館。共收藏逾5000種樂器，包括名貴鋼琴、黑貓吉他，和名師製作的小提琴。李書指出，「起初以質優價廉的產品迅速打開國際市場，之後投入創新研發，技術的進步，讓黃橋小提琴更具競爭力。」

黃橋古鎮，建於北宋。圖／本報江蘇泰州傳真

黃橋古鎮成為全球最大的提琴生產地，目標在2030年，成為世界知名的文化藝術之鄉、音樂之都。提出打造產城一體的「中國樂城」概念，建成「一園一街四區」，即樂器文化博覽園、樂器文化主題街、主題景觀區等。

黃橋鎮還將樂器藝術教育推廣至中小學，當地許多小孩，出生後的玩具就是小提琴，入學後即能在校學習提琴，邁向專業音樂大道。濃厚的音樂氛圍吸引海內外音樂家、樂團及演奏愛好者齊聚黃橋鎮，以樂會友，共譜音樂盛宴，黃橋鎮被定為國際樂器演奏日，大陸主會場永久舉辦地。

每當夜幕低垂，漫步城市客廳廣場，提琴造型的人工湖上演奏噴泉秀，林蔭道旁、小巷弄間，飄出悠揚琴聲。人們席地而坐，沈浸於「提琴之鄉」優美的樂章。