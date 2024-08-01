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江蘇泰州／溱湖濕地國家公園 艷麗

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
水鄉明珠，泰州溱湖。圖／本報江蘇泰州傳真
水鄉明珠，泰州溱湖。圖／本報江蘇泰州傳真

歷史名城泰州，位於江蘇中部，南臨長江，北依里下河，自古有「水陸要津，咽喉據郡。」之稱，是馬可波羅筆下「塵世的幸福」。溱湖濕地國家公園地處大陸著名三大窪地之一的里下河地區，以「水、濕地、生態」為主題，動植物豐富，包括麋鹿、丹頂鶴、揚子鱷等大陸國家一級保護動物。建有濕地科普館、十里溱湖、古壽聖寺、麋鹿家園、水禽園等景點，每年在此舉行的溱潼會船節，被列為全大陸十大民俗節慶活動。

溱湖濕地公園，以「水、濕地、生態」為主題。圖／本報江蘇泰州傳真
溱湖濕地公園，以「水、濕地、生態」為主題。圖／本報江蘇泰州傳真

溱潼會船節，熱鬧非凡。圖／本報江蘇泰州傳真
溱潼會船節，熱鬧非凡。圖／本報江蘇泰州傳真

「水鄉明珠」溱湖，形似玉佩，登高而望，共有九條河流自四面八方通湧湖中，形成「九龍朝闕」奇景。溱湖湖面開闊，湖水清純甘冽，湖心水可直接飲用。秋天正逢蘆葦花盛開，乘坐漁家女搖櫓船遊湖，近距離欣賞蘆葦迷人風光。船娘一邊搖櫓船，一邊哼著蘇北小調，穿梭於縱橫交錯水道，彷彿進入水上蘆葦迷宮。溱湖還盛產青蝦、螺貝等水產，有「溱湖八鮮」美稱，尤以青眼紅毛，膏厚肉嫩的「溱湖籪蟹」最知名。

溱湖，水清甘冽。圖／本報江蘇泰州傳真
溱湖，水清甘冽。圖／本報江蘇泰州傳真

古壽聖寺，立於溱湖碧水中。圖／本報江蘇泰州傳真
古壽聖寺，立於溱湖碧水中。圖／本報江蘇泰州傳真

古壽聖寺，坐落在溱湖的千年古鎮溱潼。據載，「始建於宋代咸淳年間，時為東台十四大叢林之一，溱潼九大寺院之首。」現有山門殿、天王殿、大雄寶殿、水雲樓和三面藥師佛塔等建築。佛塔總高約80公尺，為世界上最高的藥師佛銅像，佛面澆鑄貴金屬，日照下呈現斑斕絢麗光彩。古寺屹立於溱湖碧水中，臨湖而居，憑欄極目，再現「水天佛國，琉璃世界。」神韻。清八怪鄭板橋等文人墨客曾在此駐足，吟詩誦詞，欣賞水天一色，波光粼粼美景。

古時溱湖，即是麋鹿故鄉。圖／本報江蘇泰州傳真
古時溱湖，即是麋鹿故鄉。圖／本報江蘇泰州傳真

泰州古稱海陵，西晉古籍戴，「海陵縣多麋，千萬成群。」泰州是古代麋鹿聚集地。溱湖曾出土大量麋鹿化石，泰州市博物館珍藏，大陸唯一完好的麋鹿化石，便由此出土。如今遊客至麋鹿觀賞區，可一探世界級珍稀保護動物。其角似鹿、面似馬、蹄似牛、身似驢，俗稱「四不像」，迄今已有300萬年的生命歷史。自古被譽為吉祥之物，傳說姜太公的坐騎就是「四不像」。

溱潼會船節，屬大陸國家級非物質文化遺產，是大陸十大民俗節慶活動。其歷史追溯到南宋，岳家軍與金兵大戰於溱湖，戰況慘烈，當地百姓助葬陣亡將士，每逢清明撐篙子船，爭先掃墓，祭奠英魂，久而久之，形成撐會船習俗。

溱潼會船甲天下。圖／本報江蘇泰州傳真
溱潼會船甲天下。圖／本報江蘇泰州傳真

「天下會船數溱潼，溱潼會船甲天下。」每年清明時節，浩瀚湖面上，鑼鼓喧天，竹篙林立，篙船、划船、花船、貢船、拐婦船千舟競發，恢宏壯觀的場面、驚心動魄的爭賽、多姿多彩的表演，被譽為「民俗文化之大觀，水鄉風情之博覽。」

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