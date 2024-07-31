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閃電五連鞭馬保國變「夜店教父」　演出費6位數

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
自稱是「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國現身夜店表演，成為「夜店教父」。（圖／微博影片截圖）
自稱是「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國現身夜店表演，成為「夜店教父」。（圖／微博影片截圖）

自稱是「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國，過去大秀閃電五連鞭爆紅，後來因為約戰業餘拳手在30秒內3次被擊倒，一度淪為笑柄。沒想到他最近轉換跑道，前往各地夜店巡演，成為「夜店教父」。網路傳出他到夜店演出一次30分鐘的收費達到人民幣6位數。

近日馬保國在夜店表演的影片在微博瘋傳，舞台上方有著他巨大的照片，他在舞台上打著著名的「閃電五連鞭」、「接化發」（中國傳統武術招式，接招+化解+發功的簡稱）等動作，舞台下無數年輕人拿著手機對他拍攝、尖叫。

網易報導，馬保國現身各地夜店表演，包含四川、上海、深圳等地，每次「武」步幾乎都沒有重複，談話內容也都不一樣，甚至飆起英文，出場時還有美女迎賓、保全開道，堪比明星。

馬保國在夜店表演的項目，仍然是貫徹武術精髓接化發的閃電五連鞭，除了個人表演之外，有時還會和女弟子一同演出，表演30分鐘收費人民幣20萬元，也有人說1場演出的費用是人民幣30萬元。

雖然這些網傳說法目前都尚未獲得證實，但還是擋不住網友們的討論，大家紛紛留言表示，「老馬現在是夜店教父」、「生活不易，多才多藝」、「馬老師輸掉了比武，贏得了人生」、「笑著就把錢掙了」；還有人半開玩笑說，馬保國的接化發已經變成接商演、娛樂化、發大財。

馬保國自稱是渾元形意太極掌門人，過去因為在30秒內被業餘拳手打倒3次、展示閃電五連鞭等表演，在網路上爆紅，甚至說出許多金句，包含「我大意了啊，沒有閃」、「年輕人不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」等等，但他也被專業人士批評是中華武術界的「崩壞」危機。

夜店 舞台

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