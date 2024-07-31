周鴻禕親測廣汽電動車被夾手慘叫　事後回應「車是好車手是好手」

360集團董事長周鴻禕，日前體驗廣汽埃安旗下「昊鉑」車型，遭到聲稱具防夾功能的車門夾手而忍不住發出慘叫，事後他回應表示，手用冰塊敷了半天現在差不多了。「廣汽埃安的車是好車，手也還是好手」。

每日經濟新聞報導，影片中周鴻禕在試坐「昊鉑」時，工作人員表示汽車所配備的鷗翼車門（Scissor doors）有防夾功能。然而，當周鴻禕將手放在車門邊測試時，鷗翼車門卻未能識別而直接關門。周鴻禕被夾手後發出慘叫，工作人員隨即道歉。

車門打開後，周鴻禕因為疼痛，握著受傷的手沉默多時。後來還找來冰袋冰敷。而工作人員隨後進行了第二次測試，但防夾功能依然未能觸發。

昊鉑汽車客服回應稱，該車型確實配備了障礙物檢測停止關門的功能，但由於感測器感應的不確定性，不建議用手或身體其他部位測試防夾功能。

周鴻禕30日也在微博發布影片指出，手用冰塊敷了半天現在差不多了。在影片中，他表示自己不會開車，尤其關注車的安全性，自己曾被車門夾過手，被車窗玻璃夾過腦袋，因此對於車子夾手是比較敏感，這次幸虧反應快，當時把手往下移了一下，另外這幾年練習攀岩，手指粗壯有力，骨頭應該沒什麼問題，可能有點軟組織挫傷。

周鴻禕表示，雖然測試有些小插曲，但30日的測試挺好，車讓他很滿意。他還強調：「廣汽埃安的車是好車，手也還是好手」。

他也總結，自己被夾就當是為國產車做測試了，但如果夾到小朋友、普通用戶可能就不太好了，建議車廠針對這一問題做改進。