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炒作緋聞、罵運動員通通違規！ 微博奧運期間清1.4萬條內容

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
巴黎奧運競技體操男子團體決賽，中國大陸拿下銀牌，選手蘇煒德因兩度掉槓失分被大網網友罵。新華社還為此發布〈痛失男團金牌，並非一人之責〉。圖／取自新華社
巴黎奧運競技體操男子團體決賽，中國大陸拿下銀牌，選手蘇煒德因兩度掉槓失分被大網網友罵。新華社還為此發布〈痛失男團金牌，並非一人之責〉。圖／取自新華社

2024巴黎奧運會賽事正如火如荼地進行中，「微博管理員」 7月30日發布消息表示，針對奧運期間出現的各類不文明觀賽行為及違規行為開展專項治理。截至目前已清理1.4萬條違規內容，並對1,100多個違規帳號予以禁言或永久禁言的處置。

公告表示，廣大用戶在微博平台感受奧運激情、分享體育快樂。與此同時，站方也在積極營造安全、健康、和諧的觀賽氛圍。四項典型違規類型，包括因對運動員比賽表現、教練安排等不滿，發布攻擊運動員、教練員的違規言論；因對賽事解說詞不滿，發布針對賽事解說、評論員的不友善言論；過度關注運動員私生活，發布炒作運動員緋聞、CP等違規言論；因支持運動員不同，參與、煽動群體間互撕對立。

公告指出，站方在根據《微博社區公約》等相關規定，對巡查發現的1.4萬多條奧運相關違規內容予以清理，並對1,100多個違規帳號視程度予以階段性禁言，直至永久禁言處置。

站方表示，將持續加強各類違規行為的排查處置力度，並再次向廣大網友發出文明觀賽倡議，參與賽事討論，應以理性的態度發表真實客觀的觀點，用文明觀賽的正確打開方式助威奧運，在感受最純粹的體育魅力同時，共同營造清朗網絡空間。

「微博管理員」 在賽前也發文提到，越來越多體育項目及運動員受到觀眾追捧，但同樣存在不理性的追星行為，嚴重干擾運動員的正常訓練及比賽，因此呼籲觀眾不要進行任何形式非理性應援和線下聚集，不過度關注運動員個人生活，拒絕偷拍、代拍、跟蹤或非法獲取他人訊息。

巴黎奧運 運動 體育

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