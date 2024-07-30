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湖南資興暴雨成災 多鎮村被淹至少4死3失蹤

中央社／ 台北30日電

凱米颱風影響，從26日開始，湖南資興遭特大暴雨襲擊，雨量突破當地歷史紀錄，平均降雨量達410毫米，最大降水量673.6毫米。截至目前為止，強降雨導致當地4人死亡、3人失蹤。

中國多地受凱米外圍雨帶的強降雨影響，據人民日報、新華社等媒體報導，湖南資興市受到颱風凱米影響帶來的強降雨，多個鄉鎮的通訊、交通、電力中斷。

經鄉村兩級幹部摸排和搜救隊伍報告，截至29日晚間9時，此次強降雨已造成州門司鎮和八面山瑤族鄉的四個村共有4人死亡，3人失蹤。

據資興市防汛抗旱指揮部消息，暴雨已導致資興市所有鄉鎮不同程度受災。截至目前為止，該市受災人口8萬7238人，房屋損毀867戶共1432間，道路塌方1345處，道路中斷14條。

8個鄉鎮78個村組通訊不暢，9個鄉鎮部分區域斷電。農作物受災面積244.86公頃，水產養殖受災面積17.27公頃。

截至29日晚間9時，資興市已出動專業救援隊伍19支，投入專業救援力量5469人，出動直升機4架、舟艇144艘次，已搶通道路8條，恢復通訊基站68個，空投物資20.9噸，緊急轉移1萬1379人、妥善安置4451人、轉移傷者32人。

凱米颱風 強降雨 雨量

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