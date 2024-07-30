數位科技 助嘉峪關煥新
「天下第一雄關」甘肅嘉峪關經一系列保護工程後，數位科技助其煥發新生。中外遊客不僅能登長城、看長城，還能沉浸式夜遊長城，甚至親手修長城。與日俱增的互動感與參與感，盡情展示這處世界文化遺產魅力。
中新社報導，甘肅嘉峪關關城景區副總經理曹文娟28日表示，7月中旬推出《天下嘉峪關》沉浸式夜遊，以前沿的光影科技表現形式，通過塞外邊關、河西風雲、長城主宰、中國脊梁四大主題篇章，8個光影節點，在嘉峪關原址上描繪一幅恢弘的史詩圖卷。
夜遊長城是嘉峪關煥新的內容之一，吸引大量遊客，暑期檔親子遊、研學遊人數明顯增多。曹文娟說，與之配合的還有邊塞風情舞蹈、雄關祈福儀式、西域使者風情表演、大漠英姿戲舞等。 嘉峪關煥新在於推出長城研學遊，為青少年帶來精彩體驗。據嘉峪關關城景區研學老師馬雪介紹，今年嘉峪關研學遊火爆出圈，尤其人文歷史課「長城文化小使者」和手工實踐課「我在嘉峪關修長城」備受學子青睞。今年上半年，嘉峪關關城景區接待遊客達117萬人次。
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