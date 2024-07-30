快訊

未來一周颱風侵台機率曝 吳德榮：午後防大雷雨

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

數位科技 助嘉峪關煥新

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
被譽為「天下第一雄關」的嘉峪關開啟「夜遊」模式。夜遊項目以嘉峪關關城原址為載體，以長城文化、絲路文化為主題，綜合運用雷射投影、數位科技、舞台實景演藝等形式，帶給遊客全新的光影體驗。（新華社）
被譽為「天下第一雄關」的嘉峪關開啟「夜遊」模式。夜遊項目以嘉峪關關城原址為載體，以長城文化、絲路文化為主題，綜合運用雷射投影、數位科技、舞台實景演藝等形式，帶給遊客全新的光影體驗。（新華社）

「天下第一雄關」甘肅嘉峪關經一系列保護工程後，數位科技助其煥發新生。中外遊客不僅能登長城、看長城，還能沉浸式夜遊長城，甚至親手修長城。與日俱增的互動感與參與感，盡情展示這處世界文化遺產魅力。

中新社報導，甘肅嘉峪關關城景區副總經理曹文娟28日表示，7月中旬推出《天下嘉峪關》沉浸式夜遊，以前沿的光影科技表現形式，通過塞外邊關、河西風雲、長城主宰、中國脊梁四大主題篇章，8個光影節點，在嘉峪關原址上描繪一幅恢弘的史詩圖卷。

夜遊長城是嘉峪關煥新的內容之一，吸引大量遊客，暑期檔親子遊、研學遊人數明顯增多。曹文娟說，與之配合的還有邊塞風情舞蹈、雄關祈福儀式、西域使者風情表演、大漠英姿戲舞等。　嘉峪關煥新在於推出長城研學遊，為青少年帶來精彩體驗。據嘉峪關關城景區研學老師馬雪介紹，今年嘉峪關研學遊火爆出圈，尤其人文歷史課「長城文化小使者」和手工實踐課「我在嘉峪關修長城」備受學子青睞。今年上半年，嘉峪關關城景區接待遊客達117萬人次。

世界文化遺產 光影 長城

延伸閱讀

凱米過後高雄風景區拚復原 校園暑期活動彈性調整

大量漂流木堆積海灘 高雄觀光景點上百棵路樹倒榻

一晚2萬7懸崖民宿爬滿蟲？妙齡女怒「踩了個大雷」…商家賠禮解釋了

文章推千萬酬勞只為台灣這件事 爬長城狂練體力

相關新聞

數位科技 助嘉峪關煥新

「天下第一雄關」甘肅嘉峪關經一系列保護工程後，數位科技助其煥發新生。中外遊客不僅能登長城、看長城，還能沉浸式夜遊長城，甚...

鄭板橋紀念館 再現詩書畫三絕

坐落在泰州的鄭板橋紀念館，內有「鄭板橋生平及藝術成就」、「興化歷代名人」、「施耐庵文物史料陳列」等陳列展覽。紀念館所轄的...

李中水上森林景區 蘇中九寨溝

李中水上森林景區位於千垛鎮，以水上森林、野生禽鳥和池杉根藝而聞名。占地2000畝，是里下河地區，規模最大的人工濕地森林生...

領略泰州風采 探訪千年鳳凰城

擁有2100年歷史的文化名城江蘇泰州，素有「鳳凰城」美稱，據載，宋時泰州「城峻而堅，壕深而廣，城翔壕上，若鳳凰展翅。」千...

江蘇泰州千垛景區…生態之美 文化之魅

江蘇泰州的千垛景區，以「河有萬灣多碧水，田無一垛不黃花。」聞名，是世上重要農業文化遺產，以「垛田」特色地貌享譽海內外。素...

江西仙氣民宿每晚24000元 3女客控蟲蟲滿屋「踩了個大雷」

江西望仙谷懸崖民宿以懸掛絕壁之上的驚險與仙氣聞名，不過近日有三名女遊客入住卻受到驚嚇，不僅半夜有大量爬蟲、蜘蛛等爬入屋內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。