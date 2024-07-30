鄭板橋紀念館 再現詩書畫三絕

坐落在泰州的鄭板橋紀念館，內有「鄭板橋生平及藝術成就」、「興化歷代名人」、「施耐庵文物史料陳列」等陳列展覽。紀念館所轄的鄭板橋故居，為南北8間的清代民房建築。粉壁黛瓦，蘭竹蕭疏，保持「室雅何須大，花香不在多。」原貌。

鄭板橋，清朝泰州人，是揚州八怪代表，被稱為三百年來卓絕人物之一。詩、書、畫享譽「三絕」，名揚四海。他是清康熙秀才、雍正舉人、乾隆進士。其畫必題以詩，有題必佳，達到「畫狀畫之像」、「詩發難畫之意」的詩畫相映照境界。自創的「六分半書」，脫盡前人書體窠臼，獨樹一幟，世人稱為「板橋體」。

鄭板橋出身寒門，飽嘗世態炎涼，人情冷暖。晚年，看透社會黑暗，官場汙濁，悟出「難得糊塗」與「吃虧是福」的人生真諦。為官上，鄭板橋民胞物與，造福一方。藝術上，詩書畫印，堪稱全才。處世上，洞明世理，糊塗睿智。

鄭板橋當官秉持「得志加澤於民」，對連年災荒的老百姓採取「開倉賑貸」、「捐廉代輸」等利民舉措，引起貪官汙吏不滿，被貶官。61歲，回到泰州故鄉，寫道：「宦海歸來兩袖空，逢人賣竹畫清風。」全部家當馱在一頭毛驢上，後以賣畫維生。