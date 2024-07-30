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李中水上森林景區 蘇中九寨溝

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
李中水上森林，享譽「蘚中九寨溝」。圖／本報江蘇泰州傳真
李中水上森林，享譽「蘚中九寨溝」。圖／本報江蘇泰州傳真

李中水上森林景區位於千垛鎮，以水上森林、野生禽鳥和池杉根藝而聞名。占地2000畝，是里下河地區，規模最大的人工濕地森林生態景區，形成「林中有水、水中有魚、林中有鳥」水鄉奇觀。以「蘇中九寨溝，華東鳥天堂」，「水霧森林，天然氧吧」，「游水上森林，品天然魚蟹」享譽華東。

景區採林垛溝魚的立體模式，打造動植物天堂，「水、林、河、鳥、魚」交融，池杉、水杉林立。初冬之際，平是10萬多株杉樹「映山紅」之時，參天紅杉與垛田風光融為一體，美不勝收。白鷺、黑杜鵑、野鴨等鳥類常年棲息其中，最多時有10萬多隻，平常有6萬隻左右。

李中水上森林，「水、林、河、鳥、魚」交融。圖／本報江蘇泰州傳真
李中水上森林，「水、林、河、鳥、魚」交融。圖／本報江蘇泰州傳真
李中水上森林景區集森林觀光、水上休閒、娛樂體驗、鳥類生態觀賞和養生度假等功能為一體。主要景點有文化長廊、臥波橋、森林氧吧、聽風草廬、霧森、施公軒、桃花島等。

遊客漫步水上森林，呼吸天然氧吧，觀看中華一絕「野鴨放飛」，隨著表演人一聲令下，數百隻野鴨，向天空振翅齊飛，場面壯觀，令人拍案叫絕。在景區內搭木筏漂流，體驗林中有水杉，魚兒跳躍，林中有鳥在樹梢，益鳥歡聚，百鳥歌唱之水鄉美景。午餐在紅膏木屋漁村，品嚐名聞天下的「興化紅膏生態大閘蟹魚宴」，大啖水鄉美食。此外還可暢遊板橋街步行街與上池齋藥店等。

人工濕地 大閘蟹 景點

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