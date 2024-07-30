領略泰州風采 探訪千年鳳凰城

擁有2100年歷史的文化名城江蘇泰州，素有「鳳凰城」美稱，據載，宋時泰州「城峻而堅，壕深而廣，城翔壕上，若鳳凰展翅。」千年來，泰州風調雨順，安定祥和，故稱「福地」。長江、淮河、黃海於此激蕩，吳、楚、越和中原文化在此交融，更有無數文人志士匯聚，享「儒風之盛，素冠淮南。」美譽。是水滸傳作者施耐庵、揚州八怪鄭板橋、京劇藝術大師梅蘭芳故鄉。

泰州安定祥和，稱「福地」。圖／本報江蘇泰州傳真 古時泰州，因鹽而生、因稅而興。漢高祖劉邦之侄吳王劉濞，是泰州鹽場開拓者。漢代開挖的運鹽河，橫貫泰州，流淌140公里，是名副其實的「母親河」，成就了「西來一水繞城流，遠客千帆次第收。」的興盛繁華。唐代時期，全國有六大鹽區，泰州為兩淮之首。宋代以後，兩淮鹽稅已占全國一半以上。北宋年間，范仲淹在泰州任鹽官時，立下了「以天下為己任」的政治抱負。南宋民族英雄岳飛為保護鹽賦，在泰州抗金，造就了泰州文化昌盛。

明朝時，鹽丁出生的王艮，為思想家王陽明弟子，人稱王泰州，創立影響後世400多年的「泰州學派」，被譽為「早期啟蒙思潮的先驅者」。王艮講「格物」，卓然獨立。他提出，「百姓日用即道」，聖人之道，就在普通百姓的日常生活裡。泰州人為紀念王艮，建有崇儒祠。