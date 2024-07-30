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江蘇泰州千垛景區…生態之美 文化之魅

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
千垛，是世上重要農業文化遺產。圖／本報江蘇泰州傳真
千垛，是世上重要農業文化遺產。圖／本報江蘇泰州傳真

江蘇泰州的千垛景區，以「河有萬灣多碧水，田無一垛不黃花。」聞名，是世上重要農業文化遺產，以「垛田」特色地貌享譽海內外。素有全大陸最美油菜花海之稱的「千垛油菜花」，與法國普羅旺斯薰衣草園、荷蘭鬱金香花海、京都櫻花，並稱全球四大花海。

全球四大花海之一，千垛油菜花。圖／本報江蘇泰州傳真
全球四大花海之一，千垛油菜花。圖／本報江蘇泰州傳真
「垛」是里下河地區獨有農業景觀。據史載，形成於750年前。在泥土缺乏的澤國，百姓們將低窪地區水中的泥土挖上來，堆積到較高地方，形成一塊塊水中小島式的垛田，置身其中，彷彿走進水中「龍門陣」。清明時節，金黃色的油菜花盛開於垛田之上，形成「油菜花開金滿地」的壯闊美景，猶如祥雲飄舞於水面，又似流霞散落在人間。

「垛」是里下河，獨有農業景觀。圖／本報江蘇泰州傳真
「垛」是里下河，獨有農業景觀。圖／本報江蘇泰州傳真
景區霧色千垛奇景，如夢似幻。平流霧與海市蜃樓、海滋並稱海上三大奇觀。當平流霧邂逅垛上花，幻化成絕美水墨畫。每逢季節變化，千垛景區獨特自然環境與溫差，形成平流霧為油菜花，披上一層白紗的美景。百里垛田間，雲霧繚繞，若隱若現，彷彿置身仙境。

千垛花海，美不勝收。圖／本報江蘇泰州傳真
千垛花海，美不勝收。圖／本報江蘇泰州傳真
東旺村位於千垛鎮東部，千垛油菜花形成「船在水上行，人在花中走。」景觀。1200多年前東旺還是一片沼澤草地，宋、金戰爭時，金國元帥金兀朮在此安營紮寨，為防禦強大的岳家軍，在軍帳周圍開挖八卦形戰壕，並逐漸向外圍擴展，挖出之泥土堆成土丘，作為防禦屏障。當時的戰壕如今成了水溝，土丘則為環水小島。後經歷代開發，千垛景區成形。古戰場雖不見存在，卻留有遺蹟，現今的「八卦田」即是當時的中軍帳，「關溝」是關口，「增塘」是軍帳用水的深塘，「邊溝」是外圍一道防線。

當地留有壽字田傳說，古時有一烏龍強占得勝湖，與當地的白龍和白鹿大戰。最終強敵烏龍敗陣，白鹿卻負傷，至千垛花田歇息養傷。此鹿原為壽仙坐騎，南極仙翁為感謝當地百姓護鹿， 回天庭前， 用拐杖就地寫了「壽」字做為謝禮，壽音近「收」，果然千垛農作物高產豐收。如今在航拍的千垛景區照片，隱約能看出「壽」字。

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