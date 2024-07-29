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凱米颱風餘威 湖南湘潭涓水堤防接連出現3處決口

中央社／ 台北29日電

凱米颱風殘餘環流影響，中國湖南省境內的涓水水位暴漲，導致昨晚到今天下午接連在湘潭縣境內出現3處堤防決口，其中最嚴重的易俗河鎮新塘村四新堤決口寬度達77公尺。目前至少有4600餘名居民被緊急疏散，官方指目前暫無人員傷亡。

央視新聞報導，湖南省湘潭縣涓水堤防最新出現的決口，是今天下午1時40分左右發生在該縣河口鎮華中村附近，寬度有30多公尺，目前人員疏散、搶險工作正加緊進行。至於疏散人數及是否有人員傷亡，目前不得而知。這處決口成為湘潭縣涓水堤防出現的第3處決口。

根據報導，湘潭縣涓水堤防最先出現的決口，是昨晚6時40分左右發生在該縣花石鎮龍潭村柳樹灣附近，寬度為10餘公尺。據湖南省官方通報，因此需要疏散的約800名民眾已全數遷離至安全位置，沒有人員傷亡。

而昨晚8時08分，位在湘潭縣易俗河鎮新塘村附近的涓水四新堤，首先出現20公尺寬的決口，晚間9時40分擴大到50公尺寬，今天凌晨近4時更擴大到77公尺。決口當時，涓水超出先前的歷史最高水位0.41公尺，更超出保證水位3.04公尺。

四新堤出現決口後，立即影響附近新塘村、新虎村等村莊居民安全。當地救援人員聞訊趕赴現場，陸續疏散當地民眾，到今早7時30分已將當地3832名民眾全數疏散完畢。據湖南省官方通報，沒有發生人員傷亡。

根據報導，四新堤決口內外的水位今早已經持平，流速減緩。湖南當地先後出動武警、民兵、社會救助力量及當地黨政機關2000餘人投入救援搶險工作。中國水利部並緊急派出工作組前往現場協助險情處置，同時加強涓水等相關河流的水文監測，且要求湖南省水利廳對強降雨區水庫、堤防進行全面清查。

凱米颱風 湘潭

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