台灣人林智薰 寧夏棒壘球運動推手

「我在來寧夏之前我對『寧夏』的認識就是台北的寧夏夜市了」，台灣民眾林智薰談起多年前從對寧夏一無所知到在此創業，因緣際會讓他成為本地棒壘球運動的推手。

37歲的林智薰8歲開始打棒球，曾是職棒球員，因傷退役後，轉行健身產業並受聘到中國大陸協助管理連鎖健身品牌。

目前是「寧夏野球工坊棒壘球俱樂部」負責人的林智薰近日在寧夏回族自治區首府銀川受訪時坦言，當時期盼的工作地點是北（京）、上（海）、廣（州）、深（圳）等一線城市，但對方提出的卻是寧夏。

對寧夏一無所知的林智薰問了身邊所有長輩，竟無人到過寧夏，他因此頗為忐忑，而且「我在來寧夏之前，我對『寧夏』的認識就是台北的寧夏夜市」。

2016年落腳銀川後，從不習慣當時沒有星巴克、缺乏如同台北市三五步就有超商的便利性，8年下來林智薰不但適應了這個當初讓他既陌生又擔憂的中國西北城市，與銀川本地人的妻子共創家庭更促使他決定在此定居，並將自己熱愛的棒球帶到這個沒有棒球運動的地方，推動寧夏棒壘球活動。

中國國務院台灣事務辦公室和中國記協台港澳部主辦的年度兩岸記者聯合採訪活動今年採訪主題是寧夏，當採訪團日前在銀川與林智薰相遇時，他創辦的野球工坊棒壘球俱樂部男女學員正在練球。

林智薰告訴兩岸媒體採訪團，在銀川推動棒壘球運動可以說是從0到1的過程，因為多數人都不了解棒壘球運動，但是透過與俱樂部學員的相處和接觸，會讓他回歸初心，會去回想自己從小到大為何喜歡這個運動，再將這種熱情延伸「傳染」給學員。

多年來，林智薰透過創辦俱樂部和參與協會、走進學校以及組建寧夏第一支本土棒球隊，讓銀川的棒壘球運動發生從無到有的變化。林智薰受訪時則說，棒壘球運動在銀川「發展得比我想像得還快」，例如今年5月1日勞動節假期，野球工坊女子棒球隊不但參加了全國女子棒球俱樂部比賽，而且拿到第4名。

他表示，俱樂部目前約有1000名成人學員，固定參加練球和活動的約80到90人，以年費方式收費；兒童則按課程收費；俱樂部投資了兩個室內訓練場，成人學員下班後若有空就會到訓練場練球。

一個台灣人漂洋過海到一個少見台灣人的城市推廣大多數人都不了解的運動，林智薰不諱言本地官方提供了相當幫助，否則「我一個外地人，如果要去學校教學或幹嘛，光是打電話就會被拒之門外」，若沒有涉台部門予以協助，與學校聯絡溝通時就會非常困難。