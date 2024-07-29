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湖南暴雨成災 郴州資興市8個村失聯

中央社／ 台北29日電
湖南衡陽南嶽區山崩現場。（新華社）
湖南衡陽南嶽區山崩現場。（新華社）

中國湖南省暴雨成災，部分地方的降雨量創下歷史新高，郴州資興市多個鄉鎮遭遇特大暴雨，其中八面山鄉10個村中有8個村失聯。強降雨導致湖南全省公路出現60處阻斷，當局正派人搶修中。

綜合央視等中國媒體報導，自26日以來，受凱米颱風外圍雲系影響，湖南的東南多地發生強降雨，部分區域降雨量創下歷史新高。強降雨導致湘江流域多條河流水位猛漲，部分河段出現超警戒水位甚至超保證水位。

自26日起，湖南郴州資興市多個鄉鎮因為出現特大暴雨，部分地方24小時降雨量突破湖南省歷史高點。位於山中深處的八面山鄉通往外界的道路中斷，10個村中有8個村失聯。29日早上，當局派出10個救援小組徒步挺進失聯村莊，探查災情，幫助轉移受困群眾。

另外，26日至29日早上10時，強降雨導致湖南全省公路

出現60處阻斷，已搶通33處，搶通中27處。

28日晚上8時許，湖南省湘潭市湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤發生決堤險情。應急管理部自然災害工程應急救援中心從湖南長沙、廣西南寧、貴州貴陽、安徽合肥等地調派200人、110台專業裝備緊急趕赴決堤現場。

29日凌晨3時58分，決口已擴大至77公尺，救援人員正為封堵決口做準備。

強降雨 暴雨 雨量

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