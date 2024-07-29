避巴黎奧運人潮 法國人「反向」湧入大陸旅遊

巴黎奧運已經開幕，來自世界各地的遊客都希望親身一睹頂尖運動員的身手，近期大陸前往巴黎的遊客相比去年同期也大增逾114%。與此同時，法國人卻掀起「反向」旅遊的熱潮，訪陸的法國遊客相比去年大增72%，有旅客明言正是要躲避奧運人潮。

根據大陸最大旅遊網站攜程數據顯示，中國大陸遊客在奧運期間遠赴巴黎旅遊的訂單量按年增加114%，在巴黎預訂酒店的訂單量更飆升194%。

另一旅遊網飛豬數據顯示，7月以來，飛往法國的機票預訂量按年增逾70%。當地帆船自駕、直升機觀光、博物館深度解說、塞納河遊船等旅遊體驗套餐較去年多增約1倍的訂單。

7月中旬到8月底原本就是法國人集中休假的時間，法國政府也支持人民外遊度假。有不少法國遊客活用中國單向對法國的免簽證便利，「反向」前往中國旅遊。

攜程數據顯示，奧運期間巴黎人入境中國大陸的旅遊訂單量按年增72%。上海、北京、廣州、廈門、成都、武漢、南京等地成為法國人「反向」旅遊的熱門目的地。

有法國遊客表示，自己正是「躲避」奧運人潮的巴黎人。近期她來到陝西的一個度假農莊，她覺得中國的鄉村生活很新奇，且給她不許多驚喜，非常值得體驗。

數據顯示，來華旅遊的法國遊客，以「80後」和「90後」為主。從提前預訂時間來看，有50%的遊客於提前兩個月規劃「China Travel」。