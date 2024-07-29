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湖南湘潭涓水堤岸28日晚決口 緊急疏散逾3800人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
湘江支流涓水在湘潭縣易俗河鎮新塘村堤段28日晚間8時許出現決口，圖為29日淩晨決口處水流湍急景象。（中新社）
湘江支流涓水在湘潭縣易俗河鎮新塘村堤段28日晚間8時許出現決口，圖為29日淩晨決口處水流湍急景象。（中新社）

受颱風凱米的殘餘環流影響，湘江流域多處強降雨，流經湖南湘潭縣的一級支流涓水28日晚間8時許，堤岸出現決口，至今早決口擴大至77米，當局轉移3800多名民眾，暫時無人員傷亡。

據湘潭市防汛抗旱指揮部公眾號消息，28日晚8時許，涓水湘潭縣易俗河鎮四新堤因漫堤引發堤防漫灌、決口險情，至今早7時許，決口由昨晚10時的50米左右擴大至77米。

湖南省市縣各級迅速調集力量，開展群眾轉移及緊急搶險工作，先後出動武警、民兵、中國安能及社會救助力量1,205人，發動縣鄉各級黨員幹部1,000餘人投入救援搶險工作。截至今早7時30分，受險情影響的新塘村、新虎村3,832名民眾已全部安全轉移，暫無人員傷亡。

此外，湘潭縣花石鎮龍潭村柳樹灣位置涓水河堤壩亦出現10餘米左右缺口。當地緊急轉移800多名民眾。

據湖南省水文水資源勘測中心表示，受持續降雨影響，湘江湘潭水文站28日晚7時22分水位漲至警戒水位38米，達到洪水編號標準，湘江2024年第4號洪水形成。

自26日以來，受颱風凱米外圍雲系影響，湘江流域多地發生強降雨，部分區域降雨量突破歷史極值，湘江幹流上游、中游水位陸續上漲。湖南省水文部門預計，未來一到兩天，湘江幹流下游或將迎來超保證水位洪水，需要加強防範。

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