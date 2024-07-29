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武漢大學「雷軍班」招生 錄取水準與清華北大相若

中央社／ 香港29日電
小米集團創始人雷軍。法新社
小米集團創始人雷軍。法新社

據報導，中國武漢大學設立的「雷軍班」（計算機科學與技術）今年首次招生，錄取分數水準與中國的傳統名校清華大學和北京大學相若。

星島日報今天轉述中國媒體的消息，指武漢大學是小米集團創始人雷軍的母校，去年11月，雷軍向武大捐贈人民幣13億元（約新台幣58億元），刷新了武大建校以來單筆最大捐贈金額。

今年4月，武大宣布展開計算機科學與技術試驗班多元化培養試點工作，並自今年起在計算機學院新設「雷軍班」，計畫招收30人。

報導指出，武大今年本科招生錄取工作接近結束，其中「雷軍班」首次招生即受到高分考生的關注和青睞，部分省市的錄取水準直逼清華、北大。

據報導，「雷軍班」在山東的招生數量只有1名，投檔線（大概是最低招生分數）高達683分，而今年清華、北大在山東的最低招生分數分別為691分和689分，顯示「雷軍班」在山東的錄取水準已直逼清華、北大。

據報導，「雷軍班」實行小班教學，將採用更靈活的培養模式，包括個性化的學制選擇，更靈活的學分認定制度。

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