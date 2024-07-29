蘇州工業園爆醜聞 科員舉報局長與團夥集體貪腐

被譽為「中國改革開放重要窗口」的蘇州工業園區爆出貪腐傳聞。一名自稱是2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員的男子馬翔宇，28日在網上實名舉報蘇州工業園區商務局長祝歡及其團夥，在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金、進行利益輸送等問題，涉案金額不低於人民幣1,700萬元（約合新台幣7,650萬元）。

馬翔宇在舉報影片及信函中稱，他曾向蘇州市紀委監委提供了大量的合同、票據、詢價記錄單、通話錄音、微信聊天記錄、郵件帳目等材料並實名舉報，但距離蘇州市紀委監委2023年3月13日正式受理距今已過了一年四個月，卻仍沒有得到反饋。

根據蘇州工業園區官網介紹，蘇州工業園區1994年2月經大陸國務院批准設立，行政區劃面積278平方公里，其中，中新合作區80平方公里，是中國和新加坡兩國政府間的重要合作項目，被譽為「中國改革開放的重要窗口」，和「國際合作的成功範例」。

蘇州工業園區也是台灣高科技企業在大陸重要的投資基地。蘇州日報今年3月曾報導，目前園區共有台企658家，註冊資本達36.5億美元。

濟南日報旗下新媒體《新黃河》報導，馬翔宇在舉報中指出，蘇州工業園區商務局長祝歡所涉及的是典型的「群腐案件」，他因拒絕參與該團夥的犯罪活動，遭祝歡繞過組織程序進行了長達三年的打擊報復。他「懇請組織以防變拒腐的實際行動，挽回財政損失，淨化政治生態」。

新黃河記者28日聯繫到馬翔宇，他表示，「最初是他們逼我簽一個根本就不是我過手且有問題的項目，要給這個項目辦理結項，我不想摻和，之後他們就把我所有的重要工作成果全部剝離走了，我被邊緣化了。之後我的考核也受到了影響」。

公開資料顯示，祝歡現年45歲，江蘇蘇州人，碩士研究生學歷，現任蘇州工業園區自貿區綜合協調局（園區商務局）黨組書記、局長。

但馬翔宇指出，祝歡連學歷都造假。馬翔宇稱，祝歡《幹部任免審批表》中所填學歷為碩士研究生，「但我在學信網中可查的學歷發現他有且僅有蘇州大學日語（外貿日語）專業的本科學歷，畢業時間為2002年6月30日。」

對於這起事件，魯中晨報表示，蘇州市政府值班室28日回應稱，已關注到網上舉報並高度重視。同時稱，祝歡屬市管幹部，此事已由蘇州市紀委監委介入調查。

蘇州市紀委監委相關人士則稱，針對馬翔宇的舉報，會有專人進行核查，一經查實將嚴肅處理。

不過，針對這起實名舉報貪腐事件，大陸媒體在報導時均隱去祝歡全名，而以「祝某」稱之，但部分媒體則是露出舉報者馬翔宇的全名。有網友就質疑：「為什麼實名舉報人是實名，被舉報人反而化名呢？」

另有網友指出，「我好奇為什麼一年前向紀委反映卻沒有得到回應？是不是同流合汙了？」「舉報都一年四個月了，核實了什麼？故意包庇？一丘之貉？」「監管機構起作用了嗎？」「紀檢早就失效了！」