快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇州工業園爆醜聞 科員舉報局長與團夥集體貪腐

聯合報／ 大陸中心／即時報導
台灣高科技產業聚集的蘇州工業園區驚爆員工舉報園區官員「群腐」，引發大陸輿論高度關注。（新華社）
台灣高科技產業聚集的蘇州工業園區驚爆員工舉報園區官員「群腐」，引發大陸輿論高度關注。（新華社）

被譽為「中國改革開放重要窗口」的蘇州工業園區爆出貪腐傳聞。一名自稱是2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員的男子馬翔宇，28日在網上實名舉報蘇州工業園區商務局長祝歡及其團夥，在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金、進行利益輸送等問題，涉案金額不低於人民幣1,700萬元（約合新台幣7,650萬元）。

馬翔宇在舉報影片及信函中稱，他曾向蘇州市紀委監委提供了大量的合同、票據、詢價記錄單、通話錄音、微信聊天記錄、郵件帳目等材料並實名舉報，但距離蘇州市紀委監委2023年3月13日正式受理距今已過了一年四個月，卻仍沒有得到反饋。

根據蘇州工業園區官網介紹，蘇州工業園區1994年2月經大陸國務院批准設立，行政區劃面積278平方公里，其中，中新合作區80平方公里，是中國和新加坡兩國政府間的重要合作項目，被譽為「中國改革開放的重要窗口」，和「國際合作的成功範例」。

蘇州工業園區也是台灣高科技企業在大陸重要的投資基地。蘇州日報今年3月曾報導，目前園區共有台企658家，註冊資本達36.5億美元。

濟南日報旗下新媒體《新黃河》報導，馬翔宇在舉報中指出，蘇州工業園區商務局長祝歡所涉及的是典型的「群腐案件」，他因拒絕參與該團夥的犯罪活動，遭祝歡繞過組織程序進行了長達三年的打擊報復。他「懇請組織以防變拒腐的實際行動，挽回財政損失，淨化政治生態」。

新黃河記者28日聯繫到馬翔宇，他表示，「最初是他們逼我簽一個根本就不是我過手且有問題的項目，要給這個項目辦理結項，我不想摻和，之後他們就把我所有的重要工作成果全部剝離走了，我被邊緣化了。之後我的考核也受到了影響」。

公開資料顯示，祝歡現年45歲，江蘇蘇州人，碩士研究生學歷，現任蘇州工業園區自貿區綜合協調局（園區商務局）黨組書記、局長。

但馬翔宇指出，祝歡連學歷都造假。馬翔宇稱，祝歡《幹部任免審批表》中所填學歷為碩士研究生，「但我在學信網中可查的學歷發現他有且僅有蘇州大學日語（外貿日語）專業的本科學歷，畢業時間為2002年6月30日。」

對於這起事件，魯中晨報表示，蘇州市政府值班室28日回應稱，已關注到網上舉報並高度重視。同時稱，祝歡屬市管幹部，此事已由蘇州市紀委監委介入調查。

蘇州市紀委監委相關人士則稱，針對馬翔宇的舉報，會有專人進行核查，一經查實將嚴肅處理。

不過，針對這起實名舉報貪腐事件，大陸媒體在報導時均隱去祝歡全名，而以「祝某」稱之，但部分媒體則是露出舉報者馬翔宇的全名。有網友就質疑：「為什麼實名舉報人是實名，被舉報人反而化名呢？」

另有網友指出，「我好奇為什麼一年前向紀委反映卻沒有得到回應？是不是同流合汙了？」「舉報都一年四個月了，核實了什麼？故意包庇？一丘之貉？」「監管機構起作用了嗎？」「紀檢早就失效了！」

日前公布的中共二十屆三中全會決定提出，要「深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」，「完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制」，「完善黨和國家監督體系」。

一名自稱是蘇州工業園區商務局科員的男子，28日在網上實名舉報園區商務局長祝歡及其團夥涉及貪腐。（圖／取自微博）
一名自稱是蘇州工業園區商務局科員的男子，28日在網上實名舉報園區商務局長祝歡及其團夥涉及貪腐。（圖／取自微博）

延伸閱讀

奧運女足／加拿大女足力抗醜聞重罰 踢下法國保住晉級希望

東基外科醫師爆偷拍醜聞 院長出面道歉：已和醫師終止合約

賣教育焦慮？暑期研學遊高溢價火熱 網紅6天蘇州團8999元貴8成

空中計程車 上海最快後年商運

相關新聞

蘇州工業園爆醜聞 科員舉報局長與團夥集體貪腐

被譽為「中國改革開放重要窗口」的蘇州工業園區爆出貪腐傳聞。一名自稱是2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員的男...

避巴黎奧運人潮 法國人「反向」湧入大陸旅遊

巴黎奧運已經開幕，來自世界各地的遊客都希望親身一睹頂尖運動員的身手，近期大陸前往巴黎的遊客相比去年同期也大增逾114%。...

湖南湘潭涓水堤岸28日晚決口 緊急疏散逾3800人

受颱風凱米的殘餘環流影響，湘江流域多處強降雨，流經湖南湘潭縣的一級支流涓水28日晚間8時許，堤岸出現決口，至今早決口擴大...

武漢大學「雷軍班」招生 錄取水準與清華北大相若

據報導，中國武漢大學設立的「雷軍班」（計算機科學與技術）今年首次招生，錄取分數水準與中國的傳統名校清華大學和北京大學相若

一晚2萬7懸崖民宿爬滿蟲？妙齡女怒「踩了個大雷」…商家賠禮解釋了

有旅客反映，近日花費新台幣27,517元入住懸崖民宿，結果半夜有大量昆蟲爬入屋內。民宿的工作人員解釋，當晚因有…

湖南造成15死、6傷後 凱米殘餘水氣繼續威脅松遼流域

凱米颱風外圍雲系帶來的暴雨，28日上午在湖南衡陽引發土石流，造成15死、6傷的慘劇。據上海澎湃新聞報導，凱米殘餘水氣和冷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。