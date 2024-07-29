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巴黎奧運／馬術比賽出包 工作人員突穿越場地致陸選手馬匹受驚

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸馬術選手華天27日在巴黎奧運會馬術比賽場向觀眾致意。（新華社）
圖為大陸馬術選手華天27日在巴黎奧運會馬術比賽場向觀眾致意。（新華社）

28日在巴黎奧運馬術比賽中，一位工作人員在比賽時突然穿越場地，驚擾到大陸馬術選手華天的馬匹，導致馬因受驚撞到旗子罰分15，華天的馬術越野賽排名也因此從第三直接掉到30多名。

華天賽前對官媒新華社表示，很開心能夠取得這成績，對搭檔馬匹「巧克力」的表現十分滿意。 「巧克力」擁有很好的天賦，在場上也展現出很棒的競技狀態。

華天表示，28日參加的越野賽出場順序可能較為後，因此將會是一場「硬仗」。 「如果雨一直下，到時候賽場的草地可能會變得十分泥濘、粗糙。我們已經在盛裝舞步中取得現在的位次，必須更努力地往前衝。」

據新浪體育報導，在萬眾矚目的馬術比賽中，華天與他的愛馬正以穩健的姿態馳騁於賽場上，就在比賽進行到關鍵時刻，一位工作人員突然意外地穿越場地，這一突如其來的變故徹底打破了賽場的寧靜與秩序。華天的馬因受到驚嚇而突然失控，不幸撞到了場邊的旗子，根據比賽規則，這一失誤直接導致華天被罰去15分。這項判罰如同晴天霹靂，讓原本有望衝擊前三名的華天瞬間從第三名滑落至30多位，令人扼腕嘆息。

事件發生後，賽場內外一片嘩然。觀眾席上，不少觀眾紛紛表示對華天遭遇的同情與惋惜，認為這場意外完全是由工作人員的不當行為所導致，對華天來說極為不公。

微博微信上，「華天比竇娥還冤」、「華天馬受驚」等話題迅速發酵，引起了廣泛的關注和討論。許多大陸網友紛紛發聲，呼籲賽事組委會能夠正視這起事件，給予華天公正的待遇和補償。

但有大陸體育人士表示，可以向大會申訴，但不可能重賽，其他選手也不可能同意重賽。

華天1989年10月25日出生於英國倫敦，中英混血兒，中學就讀於英國伊頓公學，大學就讀布里斯託大學（因馬術運動後休學）。大陸馬術運動員，效力於中國國家馬術隊 。

2008年，18歲的華天獲得北京奧運資格，成為中國奧運史上第一個正式亮相的馬術三項運動員。2021年7月30日，華天在東京奧運首次亮相，在盛裝舞步比賽中排名第二。 2023年10月2日，華天奪得杭州第19屆亞運會馬術三項賽場地障礙個人賽冠軍、團體賽冠軍。

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