一晚2萬7懸崖民宿爬滿蟲？妙齡女怒「踩了個大雷」…商家賠禮解釋了

有旅客反映，近日花費5999元人民幣（約新台幣27,517元）在江西望仙谷入住懸崖民宿，結果半夜有大量昆蟲爬入屋內。

7月28日，民宿的工作人員解釋，當晚因有颱風暴雨，才有大量昆蟲爬入房間，事後已向住客解釋並賠禮。

影片顯示，床單、木桌上有細小的黑色昆蟲、蜘蛛在爬動。拍片者稱該，她們一行三人入住一間要價5999元/晚（約新台幣27,517元）的民宿，房間在山腰上面，因為有昆蟲，3個女生晚上不敢睡覺，「半夜屋裏全是蟲子、蜘蛛……甚至有拇指大小的爬來爬去」。

有網友認為，在山上入住民宿，房間出現昆蟲屬正常情況，又反問拍片者是否晚上開窗才招引昆蟲入屋；另有人認為，若房價是5999元/晚，應該要提供相應的服務，保證衛生。對此，拍片者解釋，自己當晚沒有開窗，房間實際只是一間小木屋，山上風特別大，更一直下大雨。

《瀟湘晨報》報導，望仙谷懸崖民宿的工作人員介紹，懸崖民宿一晚的價格的確是5999元，當日剛好是颱風天，「晚上下暴雨，因此有很多蟲子出來」。事後，民宿方已向客人解釋並賠禮。

網上資料顯示，以7月28日入住，7月29日離店，3人入住的要求作篩選，符合的房型為崖壁獨棟親子房和崖頂全景獨棟親子房。其中，崖壁獨棟親子房價格為每晚7058元，享受平台會員折扣後價格為每晚5999元。

近期，望仙谷懸崖民宿也發生過類似事件。6月20日，有遊客反映花費7000元（約新台幣32,109元）入住望仙谷懸崖民宿，結果房間內有蜈蚣、蜘蛛、蟑螂等。江西上饒廣信區五型辦公開回覆，文廣旅局、景區、遊客三方協商後，景區退還全部房費，督促景區酒店做好整改工作。

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文章授權轉載自《香港01》