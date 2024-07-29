湖南造成15死、6傷後 凱米殘餘水氣繼續威脅松遼流域

凱米颱風外圍雲系帶來的暴雨，28日上午在湖南衡陽引發土石流，造成15死、6傷的慘劇。據上海澎湃新聞報導，凱米殘餘水氣和冷空氣結合28日至29日繼續影響松遼流域，遼東半島、鴨綠江、遼河幹流、渾太河、東遼河、第二松花江、拉林河上游、牡丹江上游、圖們江、綏芬河等區域將有大到暴雨，局部大暴雨。

報導稱，面對複雜的防汛防颱形勢，大陸水利部松遼水利委員會已擬定「人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊」的目標，督促指導相關省區進一步加強滾動監測預報，突出抓好在建水利工程安全度汛、水工程防洪調度、病險水庫空庫運行、中小河流洪水和山洪災害防禦等重點環節，全力做好暴雨洪水防禦工作。

大陸中央氣象台28日18時已發布中小河流洪水氣象風險預警，預計28日20時至29日20時，遼寧中部和東部、吉林東部、內蒙古東部、山東中部、湖南東部和西北部、廣東東部、四川中部和南部等地部分地區發生中小河流洪水的氣象風險較高（黃色預警）。

其中，遼寧東部、吉林東部、湖南東部和西北部等地部分地區發生中小河流洪水的氣象風險高（橙色預警）。