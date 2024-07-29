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兩岸微流行／陸首艘電力渡輪 上海啟航

聯合報／ 記者陳宥菘
大陸首艘新能源電池動力客運渡輪「上海輪渡一一」。圖／取自上海楊浦微信號
大陸首艘新能源電池動力客運渡輪「上海輪渡一一」。圖／取自上海楊浦微信號

上海旅遊，許多人會選擇乘坐渡輪賞玩黃浦江，如今有更環保的選擇。大陸第一艘新能源電池動力客運渡輪「上海輪渡一一」近日啟航，與傳統燃油動力渡輪相比，不會產生廢氣、廢水和噪音汙染，對能源資源的消耗更少，實現節能減排。

「上海輪渡一一」於去年三月在上海交運船舶公司開工，並在本月十七日正式啟航，將展開為期約二個月測試，隨後在黃浦江上的塘橋輪渡站與董家渡輪渡站的「塘董線」上試營運，預計年底前在上海市中心區域航線投入營運。

船長葛俊峰表示，全船鋰電池共裝機容量三一三二度電，滿足十小時用電需求，新船以純電力驅動，對照傳統內燃機客渡船可節省年平均五十噸柴油，且沒有以往船舶柴油發動機的噪音，無論駕駛室還是船艙都更安靜。

上海市輪渡公司總經理助理楊永昶指出，「上海輪渡一一」在基礎系統上引入資訊化、智慧船舶、數位孿生和環境檢測等系統，實現全船狀態即時監控，提高航行安全性、可控性、智慧性。該船長廿六點一公尺、寬十點六公尺，可載客二五○人。船體採單體雙殼、圓舭線型為主、雙機槳雙舵船型，主船體為鋼製材料、上層建築為鋁合金材料，更能確保船隻在航行過程中的穩定性。

上海渡輪已有百年歷史，在北起吳淞口、南至閔行的八十公里黃浦江江面上，目前共有渡輪航線十七條，營運船舶卅四艘。

上海 材料 航線

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