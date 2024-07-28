凱米颱風肆虐 湖南湘潭堤防決口緊急疏散3千餘人

受凱米颱風殘餘環流影響，流經中國湖南省湘潭縣境內的涓水堤防，今晚8時08分因水位暴漲出現約50公尺寬的決口，河水漫入堤外村莊，目前暫無人員傷亡。當地救援人員已緊急疏散當地3100多名居民，並展開救災工作。

央視新聞報導，湘潭縣防汛抗旱指揮部表示，今晚8時08分，位在湘潭縣易俗河鎮新塘村附近的涓水四新堤，先是出現20公尺寬的決口，到晚間9時40分更擴大到50公尺寬。決口當時，涓水超出先前的歷史最高水位0.41公尺，更超出保證水位3.04公尺。

報導指出，涓水堤防決口後，立即影響附近新塘村、新虎村等村莊的居民、房屋及農田安全。當地救援人員聞訊趕赴現場，到晚間9時40分止已緊急疏散當地3100多名居民，同時展開救災工作。