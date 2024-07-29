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陸文物跨省出差 全球走秀

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

耀眼的金色、流暢的蓮瓣、穩重的雙重結構、華麗的紋飾……近日，在中國絲綢博物館內，從西安「出差」到杭州的「小金碗」吸引了諸多遊客的目光。

中新社報導，「一直想去西安看小金碗，沒想到能在家門口領略它的風采。」前來觀展的大學生楊莎莎表示，小金碗是陝西歷史博物館鎮館之寶之一，她曾計畫前往西安打卡這一文物

「這是唐代的鴛鴦蓮瓣紋金碗，館藏在陝西歷史博物館，目前在中國絲綢博物館展出。」據中國絲綢博物館人員介紹，為了促進不同國家和地區之間的文化交流，讓大眾感受唐長安城的動人魅力和絲綢之路的繁榮輝煌，該館舉辦了「九天閶闔：絲綢之路上的長安」展覽，共展出文物210餘件/組。  

隨著公眾對歷史文化興趣的提升，越來越多的文物不再局限於本地博物館，而是開始走出家門，通過巡展、借展、文化交流活動等形式，在大陸國內乃至全球範圍內「出差」，成為連接過去與現在、溝通不同地域文化的橋梁。

例如，中國絲綢博物館館藏的18世紀至19世紀花卉絨織物等文物，此前也曾借展到廣州海事博物館。中國絲綢博物館相關負責人表示，文物借展「出差」，讓觀眾欣賞文物，也能增進對其他地方文化的交流互鑒，促進文化的多樣性和包容性。

近年來，文物展覽交流日益頻繁，中國大陸也引進了許多國外知名博物館的文物展覽。例如近期在上海舉行的「金字塔之巔：古埃及文明大展」，來自埃及的珍貴文物亮相上海博物館，展現兩大文明古國的文明互鑒、美美與共。

博物館 埃及 文物

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