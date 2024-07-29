快訊

奧運羽球／直落2退墨西哥對手 周天成3度征戰開紅盤

奧運桌球／開賽一度領先 林昀儒、陳思羽遭逆轉8強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

露營社交 北京家庭新歡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
露營式社交，越來越受到有聚會需求的年輕人和親子家庭的喜愛。圖／本報北京傳真
露營式社交，越來越受到有聚會需求的年輕人和親子家庭的喜愛。圖／本報北京傳真

成年人來場戶外聚會，孩子們在大自然中辦起生日派對。今年夏天，講求隨性和氛圍感的露營成為不少北京人社交的新選擇。一席草坪，一頂帳篷、一桌餐食，甚至一張野餐墊，就能支撐起一方小小的「會客廳」。

中午11時，在奧森公園北園新開放的露營區裡，星星點點的帳篷、天幕在草地上錯落排開。帳篷邊的折疊桌椅上擺放著熟食、水果、飲料、便當。大朋友們三五成群地圍坐在一起說笑，小朋友們則在周圍隨意奔跑。

安馨和朋友將帳篷紮在了一棵銀杏樹撐起的大片陰涼下。「聽說公園裡新開了露營區，我特意約了朋友，來了一場說走就走的周末露營。」安馨說，這樣的聚會讓她感到無比放鬆，一周工作的疲憊也一掃而光。

王亮幾乎每個月都要約上幾位好友舉家出來露營，家長們有機會相聚閒聊，孩子們也有了玩耍和交友的空間。「前不久兒子5歲生日，我特意把孩子的生日會也搬到了戶外。」白天，幾個小朋友在大自然中盡情撒歡，撈小魚、踢足球、玩水槍；到了傍晚，大家一起切蛋糕、唱生日歌。「回家後，兒子說過了個特別難忘的生日。」王亮說，出來次數多了，幾個年齡相仿的孩子也成了好朋友，總是纏著問我們下次什麼時候「約帳篷」。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網，對1000名青年進行的一項調查顯示，露營正成為年輕人的社交新場景。61.5%的受訪青年期待通過露營增進自己與家人朋友的情感；49.3%的受訪青年希望在露營中擴大自己的社交圈，認識更多朋友。

隨著露營式社交不斷升溫，露營的裝備和玩法也不斷升級。從注重氛圍感的精緻化露營，到做「減法」的輕量化露營，抑或是選擇配套成熟的露營基地，露營的方式也更加個性化和多樣化。

近郊的露營營地因其便利和完善的設施，越來越受到有聚會需求的年輕人和親子家庭的喜愛。吳漾一家就和朋友家一起，打卡了懷柔、平谷、延慶等多個京郊露營營地。露營營地不僅可以提供帳篷和房車住宿，還有一系列體驗項目，比如沉浸式劇本殺、露天音樂會、飛盤互動等。

朋友 生日 露營區

延伸閱讀

梅洛尼抵北京展開5日行 官媒：中義需有新發展定位

2024日本露營精選！4大露營住宿地區推薦，享受日本豪華露營屋，富士山下蒸桑拿

台北不限時咖啡廳！擁有露營溫暖氛圍的小世界：營火 Campfire Café

雲林唯一合法十字關露營區 預定今年9月正式營運

相關新聞

露營社交 北京家庭新歡

成年人來場戶外聚會，孩子們在大自然中辦起生日派對。今年夏天，講求隨性和氛圍感的露營成為不少北京人社交的新選擇。一席草坪，一頂帳篷、一桌餐食，甚至一張野餐墊，就能支撐起一方小小的「會客廳」。

殘餘環流範圍波及東北…凱米颱風登陸中國 湖南山坡地崩塌已釀12死

凱米颱風襲台後登陸中國，殘餘環流影響範圍遠達北京甚至吉林，並在華中華南釀災。湖南衡陽山坡地今早崩塌已造成12人死亡，仍有...

陸文物跨省出差 全球走秀

耀眼的金色、流暢的蓮瓣、穩重的雙重結構、華麗的紋飾……近日，在中國絲綢博物館內，從西安「出差」到杭州的「小金碗」吸引了諸...

送外賣竟被保全鎖腳？陸網炸鍋「把外送員當狗拴」 情況還原是這樣

有網民近日在社交媒體發布影片稱，一名外賣小哥進小區送外賣，卻被保安鎖腳。網上一片罵聲，「這是把人當狗拴，太不尊重人了」、...

福建寧德核電廠「華龍一號」5號機組開工 離台僅160公里

台灣正逐步淘汰核電，但中國廣核集團宣布，28日上午10時58分，其聯營公司福建寧德第二核電有限公司的寧德5號機組核島澆築...

喵星人降臨！逾200隻貓湧入上海博物館古埃及展 飼主：帶貓見見老祖宗

博物館向來是「寵物禁入」，但27日晚，上海博物館人民廣場館卻湧入200多隻「喵星人」！原來這是上海博物館首創的「博物館奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。