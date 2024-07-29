露營社交 北京家庭新歡

成年人來場戶外聚會，孩子們在大自然中辦起生日派對。今年夏天，講求隨性和氛圍感的露營成為不少北京人社交的新選擇。一席草坪，一頂帳篷、一桌餐食，甚至一張野餐墊，就能支撐起一方小小的「會客廳」。

中午11時，在奧森公園北園新開放的露營區裡，星星點點的帳篷、天幕在草地上錯落排開。帳篷邊的折疊桌椅上擺放著熟食、水果、飲料、便當。大朋友們三五成群地圍坐在一起說笑，小朋友們則在周圍隨意奔跑。

安馨和朋友將帳篷紮在了一棵銀杏樹撐起的大片陰涼下。「聽說公園裡新開了露營區，我特意約了朋友，來了一場說走就走的周末露營。」安馨說，這樣的聚會讓她感到無比放鬆，一周工作的疲憊也一掃而光。

王亮幾乎每個月都要約上幾位好友舉家出來露營，家長們有機會相聚閒聊，孩子們也有了玩耍和交友的空間。「前不久兒子5歲生日，我特意把孩子的生日會也搬到了戶外。」白天，幾個小朋友在大自然中盡情撒歡，撈小魚、踢足球、玩水槍；到了傍晚，大家一起切蛋糕、唱生日歌。「回家後，兒子說過了個特別難忘的生日。」王亮說，出來次數多了，幾個年齡相仿的孩子也成了好朋友，總是纏著問我們下次什麼時候「約帳篷」。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網，對1000名青年進行的一項調查顯示，露營正成為年輕人的社交新場景。61.5%的受訪青年期待通過露營增進自己與家人朋友的情感；49.3%的受訪青年希望在露營中擴大自己的社交圈，認識更多朋友。

隨著露營式社交不斷升溫，露營的裝備和玩法也不斷升級。從注重氛圍感的精緻化露營，到做「減法」的輕量化露營，抑或是選擇配套成熟的露營基地，露營的方式也更加個性化和多樣化。

近郊的露營營地因其便利和完善的設施，越來越受到有聚會需求的年輕人和親子家庭的喜愛。吳漾一家就和朋友家一起，打卡了懷柔、平谷、延慶等多個京郊露營營地。露營營地不僅可以提供帳篷和房車住宿，還有一系列體驗項目，比如沉浸式劇本殺、露天音樂會、飛盤互動等。