殘餘環流範圍波及東北…凱米颱風登陸中國 湖南山坡地崩塌已釀12死

凱米颱風襲台後登陸中國，殘餘環流影響範圍遠達北京甚至吉林，並在華中華南釀災。湖南衡陽山坡地今早崩塌已造成12人死亡，仍有至少3人被埋；而北京地區多條鐵路列車今天因雨停駛；廣東、遼寧已有近15萬人被疏散到安全地點。

凱米颱風25日晚間自福建登陸後，颱風中心依序進入江西及湖北，雖減弱為熱帶性低氣壓，但外圍及殘餘環流卻侵襲廣東、浙江、湖南、上海、江蘇、安徽、山東、河南、河北、北京、遼寧等省級行政區，釀成不同程度的災情。

綜合中國媒體報導，今早8時18分，湖南省衡陽市南岳區壽岳鄉岳林村因山洪爆發，一棟民宿被土石掩埋，目前已知有21人被埋，較先前民宿業者通報的人數多出3人。截至今天中午12時，現場已搜救出18人，其中12人死亡，6人受傷，仍有至少3人被埋。

受凱米颱風影響，湖南省部分地區域降雨量創下歷史新高。其中，資興市坪石觀測站12小時最大降雨量達487.5毫米，資興市稅里觀測站24小時最大降雨量達670毫米，雙雙創下紀錄。

而遠在東北的遼寧省，今天凌晨起受凱米颱風殘餘環流影響，自南向北陸續出現豪雨甚至大豪雨天氣，遼寧省氣象台已在27日發布暴雨黃色預警。而截至27日傍晚5時，遼寧全省已將3萬0904人疏散到安全地點。

至於吉林，吉林省氣象台今天上午將暴雨黃色預警升級為橙色預警，並指省內部分地區已出現大雨、豪雨甚至大豪雨，今天入夜前將繼續影響更多地區；而吉林省水利廳上午也將山洪災害風險預警從黃色升級為橙色；下午4時，吉林省政府更針對鴨綠江流域啟動防汛及防颱風2級應急響應，原因是鴨綠江水位已超出警戒線。

另據新華社報導，中國鐵路北京局集團有限公司今天宣布，京哈高鐵、津秦高鐵的部分列車，以及京原、京承、京通、邯長、邯濟等線普通鐵路列車今天臨時停駛。

該公司表示，轄下各大車站除利用候車室顯示幕、廣播系統、官方微博等管道及時發布颱風及降雨最新消息，以及列車停駛、誤點消息外，部分高鐵車站夜間將不關閉，為滯留旅客提供休息場所。

除上述省市外，廣東省東北部26日起即出現豪雨。截至27日中午12時，廣東全省已疏散11萬5761人，其中梅州市就疏散了9萬7856人。此外，潮州市湘橋區官塘鎮象山村更在26日傍晚6時40分左右出現龍捲風，造成民房受損。

中國氣象單位預測，未來幾天，湖南、湖北、江西、廣東、廣西、雲南、河南、山東、河北、天津、遼寧、吉林等地有豪雨災害風險，需要注意可能引發的衍生災害。