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福建寧德核電廠「華龍一號」5號機組開工 離台僅160公里

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國廣核集團宣布，28日上午10時58分，其聯營公司福建寧德第二核電有限公司的寧德5號機組核島澆築第一罐混凝土澆築（FCD），這也標誌著該機組主體工程正式開工，並進入施工階段。（圖／取自央視新聞）
中國廣核集團宣布，28日上午10時58分，其聯營公司福建寧德第二核電有限公司的寧德5號機組核島澆築第一罐混凝土澆築（FCD），這也標誌著該機組主體工程正式開工，並進入施工階段。（圖／取自央視新聞）

台灣正逐步淘汰核電，但中國廣核集團宣布，28日上午10時58分，其聯營公司福建寧德第二核電有限公司的寧德5號機組核島澆築第一罐混凝土澆築（FCD），這也標誌著該機組主體工程正式開工，並進入施工階段。據公告，寧德5號機組採用華龍一號核電技術，單一機組容量為1,210MW。據悉，該核電廠距離台灣僅約160公里。

財聯社指出，寧德核電廠是福建省首個開工及投產的核電廠，規劃興建6個百萬千瓦級核電機組，分兩階段興建。本計劃一期四台機組於2008年2月18日正式動工建設，2016年7月21日全面建成投產；計劃二期5、6號機組於2023年7月31日獲大陸官方核准，採用大陸自主三代核電技術「華龍一號」，預計單一機組年發電量達近100億度，能夠滿足100萬人口的生產生活年度用電需求。

另，據大陸央視報導，寧德核電廠二期充分借鏡中廣核「華龍一號」批量化建設經驗，結合數位轉型，穩步推動建設準備工作。計畫開工後，還將引入和實施應用先進建造技術，推廣應用「智慧工地」，構建數位核電，以新質生產力推動核電項目高品質建設。

據了解，寧德核電計劃二期5、6號機組的建設，將進一步提高福建省清潔能源的比重，截至2024年6月30日，寧德核電項目一期四台機組上網電量達到2,900.15億度，等效替代標煤消耗超8,758億噸，減量二氧化碳超23.8億噸。

與此同時，南華早報近日消息指，大陸將建造世界上第一座釷基熔鹽堆核電站，這座新核電站熱功率為60兆瓦，將於2025年開工建設。

此前，大陸甘肅已擁有一座全球唯一的實驗性釷基熔鹽實驗堆。它的熱功率為2兆瓦，雖然不能發電，但已證明該技術的可行性，計劃於2029年竣工並投入使用。

報導指，20世紀60年代，美國建造首座液態燃料熔鹽實驗堆，但由於操作複雜和管道腐蝕性高，該項目被認為是不可行的。釷反應堆是安全的，它使用了液態燃料和熔鹽冷卻劑，後者可以防止緊急停止時發生爆炸。

對此，有專家估算，大陸的釷儲量足以支持當地未來2萬年內的能源需求。

中廣核集團表示，寧德5號機組採用華龍一號核電技術，單臺機組容量爲1,210MW。（圖／取自央視新聞）
中廣核集團表示，寧德5號機組採用華龍一號核電技術，單臺機組容量爲1,210MW。（圖／取自央視新聞）

核電 標誌 福建

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