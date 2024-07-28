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喵星人降臨！逾200隻貓湧入上海博物館古埃及展 飼主：帶貓見見老祖宗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
27日晚，逾200隻寵物貓在主人帶領下進入上海博物館人民廣場館的「金字塔之巔：古埃及文明大展」一起觀展。（新華社）
27日晚，逾200隻寵物貓在主人帶領下進入上海博物館人民廣場館的「金字塔之巔：古埃及文明大展」一起觀展。（新華社）

博物館向來是「寵物禁入」，但27日晚，上海博物館人民廣場館卻湧入200多隻「喵星人」！原來這是上海博物館首創的「博物館奇『喵』夜活動」，除上海本地的貓，還有來自湖北、蘇州等逾200隻精心打扮的寵物貓，在主人的帶領下一同參觀「金字塔之巔：古埃及文明大展」。

不少參觀民眾表示，「收獲了雙重快樂」，是「很開心、很獨特的一次體驗！」

東方網指出，在古埃及時期，貓神巴斯泰特被視為當時守護與靈性的象徵，埃及人對貓神的崇拜超越了時空的界限，與現今人們對毛孩貓咪的喜愛不謀而合。上海博物館活動當日17時許，不少「鏟屎官」就帶著愛貓來到上海博物館門口提前排隊。

其中，一位民眾和媽媽帶著不到一歲的英國短毛貓前去參觀，她表示，「我家的貓是『社牛』，經常跟著我們在小區遛彎，也去過農家樂，是見過『大場面』的，今天帶貓咪來看看埃及『老祖宗』。」另有一名帶著六個月大貓咪的民眾則稱，牠「是阿比西尼亞貓，也就是埃及法老的神貓，今天帶它來風光一把」。

還有名抱著無毛貓的民眾興奮地說，「上海博物館的奇『喵』夜活動開創了先河，沒想到我們鏟屎官也能帶著寵物參加親子活動了！」

據了解，本次上海博物館的「博物館奇『喵』夜」活動，計劃於近期周六晚定期舉辦共計10場，民眾可攜帶寵物貓一同參觀展覽。由於活動討論度熱烈，在平台開賣後首場帶貓看展的「攜帶寵票」1秒即售罄，而10場「攜帶寵票」也在1小時就賣光。

上海博物館館長褚曉波指出，「這是一次特殊的體驗。」在古代埃及，貓神被視為家庭保護神，是非常重要的神明。此次展出文物也有不少與貓相關，因為與文物主題相關，「活動與展覽和文物是有關聯性的，不是盲目地一哄而上，為了話題去做這項活動。」

此外，為確保活動的順利進行，上海博物館表示，館內還設有貓咪友善裝置、貓咪寄存處、貓咪情緒穩定劑和客製化版貓咪推車等貼心服務。每次活動結束後，將對全館進行徹底的消毒、殺菌和除臭處理。活動還特邀寵物醫生及寵物急救車、上海文藝醫院的外科醫生等寵物管理醫療團隊駐場，以緊急處理意外情況，隨時保障貓咪和觀眾的安全。

27日晚，上海博物館人民廣場館迎來首場「博物館奇『喵』夜活動」，不少帶著愛貓一起觀展的民眾表示，「收獲了雙重快樂」，是「很開心、很獨特的一次體驗！」（中新社）
27日晚，上海博物館人民廣場館迎來首場「博物館奇『喵』夜活動」，不少帶著愛貓一起觀展的民眾表示，「收獲了雙重快樂」，是「很開心、很獨特的一次體驗！」（中新社）
在古埃及時期，貓神巴斯泰特被視為當時守護與靈性的象徵。上海博物館因此突發奇想，於7月27日晚，開放民眾攜帶愛貓一起參觀「金字塔之巔：古埃及文明大展」。（新華社）
在古埃及時期，貓神巴斯泰特被視為當時守護與靈性的象徵。上海博物館因此突發奇想，於7月27日晚，開放民眾攜帶愛貓一起參觀「金字塔之巔：古埃及文明大展」。（新華社）

上海 博物館 埃及 寵物 文物 貓咪

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