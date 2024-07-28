鴨綠江水位超警戒線 臨江下令3樓以下居民往高處轉移

大陸吉林暴雨持續不斷，多處傳出災情。吉林省臨江市28日緊急發出公告，由於鴨綠江水位超出警戒線，形勢危急，請當地全市居住在三層樓以下的居民往高處轉移，並表示從28日上午10時起實施「五停」措施（停課、停工、停產、停運、停業）。

據微信公眾號「臨江發布」消息，7月28日，吉林臨江市人民政府防汛抗旱指揮部發布轉移公告指出，由於鴨綠江水位超出警戒線，情況危急，請全市居住在三層以下（低窪段居民可適當擴大範圍轉移）的居民往高出轉移或轉移至高樓層，所有平房居民立即轉移至高處，在轉移途中服從安排，有序轉移。

同日稍早，臨江市人民政府防汛抗旱指揮部已啟動防汛一級緊急應變。當局稱，由於鴨綠江幹流水文監測站水位已超保證水位洪水，且水位仍在快速上升。市水利部門發布洪水紅色預警，研判可能出現重大洪澇災害。而依《臨江市防汛防颱風應急計畫》及有關規定，市防汛抗旱指揮部決定於7月28日10時10分起，將應急響應由二級提升至一級並在全市範圍內實行「五停」措施。

新華社提到，受近期強降雨影響，7月27日18時45分，鴨綠江幹流臨江站水位330公尺，達到《松遼流域主要江河洪水編號規定（試行）》的標準，編號為「鴨綠江2024年第1號洪水」。

而大陸水利部松遼水利委員會也提示，依《松遼流域主要江河洪水預警發布管理辦法》規定，松遼委水文局7月27日19時發布鴨綠江臨江段洪水藍色預警，請各級防汛部門、沿岸相關單位及社會民眾加強防範，注意避險。

此外，「臨江發布」早前發布消息稱，臨江市副市長、公安局局長夏琨等5人在抗洪搶險救災中遇險，其中3人獲救，夏琨及輔警李祥深失聯。事發後，省、市組織多支救援隊伍緊急搜救，目前搜救工作仍持續進行中。

另，據大陸氣象部門預報，受凱米颱風外圍水汽及副熱帶高壓後部急流共同影響，7月27日夜間至29日白天，臨江市將有一次強降水天氣過程，全市過程平均累計降水量80至130mm。