巴黎的奧運、中國的商機 塞納河畔「MIC」無所不在！

2024年巴黎奧運正在火熱進行中，除了奧運賽事，另一個引發關注的是，本屆奧運「Made in China」依然隨處可見，包括開幕前在艾菲爾鐵塔的無人機表演、賽場上的LED大螢幕和眾多體育用品，以及奧運周邊商品等等，都能看到「中國製造」的影子。

上觀新聞指出，本屆奧運由法國主辦，當然不乏滿滿的法國元素，如運動員從塞納河泛舟入場、奧運村的法國美食等等。然而，巴黎奧運還有一個受關注的「隱形主角」—中國。

仔細來看，從乒乓球、足球等賽事器材，再到吉祥物、護腕等奧運周邊產品，還有獎牌、獎杯，以及LED大螢幕到小配飾，所到之處「中國製造」產品無所不在。

2024巴黎奧運及帕運會組委會曾稱，巴黎奧運吉祥物80%由中國大陸企業生產，奧運相關設備、器材、紀念品等80%以上也在中國大陸生產。南華早報亦指，奧運吉祥物有九成產自中國大陸。

據巴黎奧運官網，今年奧運帆板比賽將採用新賽制，因傳統的匕首帆板被水翼帆板取代。而本屆奧運所採用的新式帆板正，湖北的速力複合材料公司是唯一指定製造商。

江蘇淮安一家體育用品生產企業則是此次巴黎奧運官方指定足球供應商，其生產的「晶片足球」，1秒能進行500次動作識別，能輔助判斷是否有手球、越位。

值得注意的是，此次巴黎奧運的指定雲端服務商為阿里雲，其以人工智慧（AI）驅動的雲端運算技術，實現雲端上辦賽和雲端轉播，並推出一系列新技術應用。

其中，「子彈時間」（bullet time）技術也在奧運亮相，這項技術可實現高自由度回放，為觀眾呈現科幻電影般的慢動作定格畫面。同時，大陸企業也為巴黎奧運開幕式及各大體育場館、慶典活動區域提供LED大螢幕。

香港文匯網報導，在巴黎奧運開幕前夕，一場在艾菲爾鐵塔的「無人機+煙花」表演中，有1,100架無人機組成隊列，在空中勾畫出奧運五環、奧運火炬手等造型，而此次表演正由深圳市高巨創新科技開發有限公司提供。

北京晚報亦表示，大陸多地海關數據顯示，在巴黎奧運的助推下，中國體育用品和賽事周邊產品出口大幅成長。以「世界超市」義烏為例，據義烏海關統計，今年前五個月，義烏體育用品及設備出口額達人民幣41億元，年增44.4%，其中對法國的體育用品出口額成長顯著。

全球零售解決方案提供商萬美集團區域總監Paul Tai表示，完成奧運等世界體育賽事訂單的時間十分緊迫，必須在短時間內交付優質和高標準產品，但中國能做到這一點，因為「中國擁有結構化的產業集群，供應商知道在哪裡購買各種材料」。

Paul Tai補充，過去30年來，中國大陸製造業已變得具有競爭力，許多工廠能夠生產高水準的原廠設備。「出於地緣政治考慮，一些製造商可能會在其他地方建廠，但最終不得不從中國購買組裝所需的零件和材料——這就是所謂的『中國+1』。」