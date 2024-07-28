快訊

未促進觀光反變人間地獄 巴黎奧運成居民和遊客的夢魘

整朵拿去烤！只需要海鹽和橄欖油 突破框架的花椰菜豪邁與細緻吃法

奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

凱米引發湖南土石流！至少18人被埋已知6人罹難

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
湖南衡陽28日發生土石流，造成當地一棟民宿被沖倒，至少有18人被埋，目前已知有6人罹難、6人受傷。（圖／取自澎湃新聞微博）
湖南衡陽28日發生土石流，造成當地一棟民宿被沖倒，至少有18人被埋，目前已知有6人罹難、6人受傷。（圖／取自澎湃新聞微博）

造成台灣南部大淹水的凱米颱風持續在中國大陸釀災。據大陸媒體報導，受凱米外圍雲系影響，湖南衡陽一處28日一早發生山體滑坡，湖南日報指出，事故已致一民宿被沖倒，至少18人被埋，目前已知有6人不幸罹難、6人受傷。

據新湖南客戶端消息，28日8時18分，湖南衡陽市南岳區壽岳鄉岳林村因山洪引發山體滑坡，造成一棟一層民宿被沖倒，18人被埋。在接獲消息後，湖南省委、省政府高度重視，主要領導及相關省領導第一時間作出批示，省委主要領導在應急指揮中心現場調度，而省政府主要領導帶隊趕赴現場。

報導指出，目前救援工作正緊張進行，已搜救出12人，其中6人死亡、6人受傷。

另，據中國天氣網官方微博消息，湖南28日拉響最高級別暴雨紅色預警，當地11市州將出現暴雨大暴雨。

中國天氣網表示，受凱米颱風外圍雲系影響，湖南暴雨來襲。湖南氣象台28日發布暴雨紅色預警，預計28日8時至29日8時，長沙西部、湘潭、衡陽西部、邵陽、常德、張家界、益陽、永州北部、懷化北部、婁底、湘西州部分地區將出現暴雨，部分地區大暴雨，局地特大暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。

對於凱米造成的嚴重災情，不少湖南網友在微博上表示，「誰能想到一個颱風，重創的是在內陸的湖南」。還有人說，，「雨從昨天下到現在還沒停，居然還要持續到29號。今天村裡好多戶已經淹，停水停電了，已經開始有路段出現滑坡。」

還有人表示，「願安平安歸來。今年真是多災多難，希望所有人平安。」

中國天氣網指出，湖南28日拉響最高級別暴雨紅色預警，11市州將出現暴雨至大暴雨。（圖／取自中國天氣網微博）
中國天氣網指出，湖南28日拉響最高級別暴雨紅色預警，11市州將出現暴雨至大暴雨。（圖／取自中國天氣網微博）

凱米颱風 暴雨

延伸閱讀

凱米重創台鐵！花蓮和仁崇德段2萬土方淹軌道 估8月3日搶通

凱米害9貨輪擱淺 444噸燃油成沿海環境未爆彈

影／趁凱米來襲偷車 台中壯男涉犯加重竊盜一天落網

凱米颱風造成16萬餘戶停水 台水：昨傍晚全台復水完成

相關新聞

凱米引發湖南土石流！至少18人被埋已知6人罹難

造成台灣南部大淹水的凱米颱風持續在中國大陸釀災。據大陸媒體報導，受凱米外圍雲系影響，湖南衡陽一處28日一早發生山體滑坡，...

北京7.8公里中軸線 申遺成功

在印度新德里召開的聯合國教科文組織第四十六屆世界遺產大會昨天（廿七日）通過決議，將「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」...

湖南長沙汽車蓄意衝撞8死5傷 傳拆遷糾紛引發

中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件，當地居民指這是因為拆遷糾紛引發的蓄意衝撞，官方事...

美媒預測：香港奪4獎牌 何詩蓓100自摘金 江旻憓獲銅

美國權威體育雜誌《體育畫報（Sports Illustrated）》預測巴黎奧運全部329個項目的三甲獎牌人選，估計港隊...

「微笑劍后」江旻憓重劍出鞘 抽籤有利巴奧爭金

香港代表團在巴黎奧運首天比賽即有衝擊獎牌機會，「微笑劍后」江旻憓將出戰女子重劍個人賽，香港時間27日下午4時50分出戰3...

港警搜查討債公司 搗破高利貸集團 年息150%、40人落網

香港警方一連四天行動搜查一間以不法手段追債的收數（討債）公司，搗破一個高利貸集團，拘捕32男8女，涉及犯罪得益逾3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。