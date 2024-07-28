凱米引發湖南土石流！至少18人被埋已知6人罹難

造成台灣南部大淹水的凱米颱風持續在中國大陸釀災。據大陸媒體報導，受凱米外圍雲系影響，湖南衡陽一處28日一早發生山體滑坡，湖南日報指出，事故已致一民宿被沖倒，至少18人被埋，目前已知有6人不幸罹難、6人受傷。

據新湖南客戶端消息，28日8時18分，湖南衡陽市南岳區壽岳鄉岳林村因山洪引發山體滑坡，造成一棟一層民宿被沖倒，18人被埋。在接獲消息後，湖南省委、省政府高度重視，主要領導及相關省領導第一時間作出批示，省委主要領導在應急指揮中心現場調度，而省政府主要領導帶隊趕赴現場。

報導指出，目前救援工作正緊張進行，已搜救出12人，其中6人死亡、6人受傷。

另，據中國天氣網官方微博消息，湖南28日拉響最高級別暴雨紅色預警，當地11市州將出現暴雨大暴雨。

中國天氣網表示，受凱米颱風外圍雲系影響，湖南暴雨來襲。湖南氣象台28日發布暴雨紅色預警，預計28日8時至29日8時，長沙西部、湘潭、衡陽西部、邵陽、常德、張家界、益陽、永州北部、懷化北部、婁底、湘西州部分地區將出現暴雨，部分地區大暴雨，局地特大暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。

對於凱米造成的嚴重災情，不少湖南網友在微博上表示，「誰能想到一個颱風，重創的是在內陸的湖南」。還有人說，，「雨從昨天下到現在還沒停，居然還要持續到29號。今天村裡好多戶已經淹，停水停電了，已經開始有路段出現滑坡。」