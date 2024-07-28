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北京7.8公里中軸線 申遺成功

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「北京中軸線」列入世界文化遺產名錄。圖為從景山上遠眺鐘鼓樓。（中新社）
「北京中軸線」列入世界文化遺產名錄。圖為從景山上遠眺鐘鼓樓。（中新社）

在印度新德里召開的聯合國教科文組織第四十六屆世界遺產大會昨天（廿七日）通過決議，將「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」列入「世界遺產名錄」。至此，中國世界遺產總數達到五十九項。

新華社報導，「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於十三世紀，形成於十六世紀，此後經不斷演進發展，形成今天全長七點八公里、世界上最長的城市軸線，其選址、格局、城市形態和設計體現了「周禮．考工記」所記載的理想都城範式，展現了中國古代城市規劃傳統。

遺產區面積五八九公頃，緩衝區面積四五四二公頃，十五個遺產為：鐘鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、太廟、社稷壇、天安門廣場及建築群（天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、國家博物館和人民大會堂）、正陽門、南段道路遺存、天壇、先農壇、永定門。

世界遺產 北京 天安門

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