颱風凱米登陸福建 已造成62.86萬人受災

中國在近期發生「延遲退休」的熱議話題。中共三中全會在7月21日發表全面深化改革的報告，當中提及「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革」——雖然中共官方並沒有詳細的配套說明，但中國網路輿論延伸解讀為「延遲到65歲退休」，近而掀起話題。然而中國目前正面臨人口高齡化、少子化的衝擊，當前又有青年高失業率、低就業率的壓力，細節不明的延遲退休年齡改革引起民眾質疑。

2024-07-26 15:41