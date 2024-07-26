陸辦藝術交流節 兩岸青少年街舞者泉州較勁

福建上月舉辦海峽論壇後，暑期持續舉辦「海峽兩岸藝術交流節」系列活動，包括日前在泉州歌舞劇院舉辦兩岸青少年街舞邀請展，來自兩岸的12隻街舞團隊、120人同場較勁。金門縣街舞協會理事長李依文說，這次活動為兩岸街舞「小舞者們」提供了交流的平台。

上述活動由中國文學藝術界聯合會港澳台辦公室、福建省文學藝術界聯合會主辦，在5月中旬啟動後，收到福建九個地級市、平潭綜合實驗區和台灣50多件街舞作品、 1,000多名街舞愛好者報名。

最後，在23日於泉州歌舞劇院登場的2024海峽兩岸青少年街舞邀請展，有兩岸12隻街舞團隊、120人同場較勁，舞風包括、locking（鎖舞）、Jazz(爵士舞)、Waacking（甩手舞）、urban（都市編舞）等，據主辦方稱，這次參賽的63位台灣選手全為青少年，包含了25位「首來族」。

金門縣街舞協會理事長李依文說，此次活動為兩岸街舞「小舞者們」提供了交流的平台；裁判宇琛表示，非常珍惜這樣的兩岸文化交流機會，街舞愛好者們盡情同台切磋。