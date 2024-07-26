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陸辦藝術交流節 兩岸青少年街舞者泉州較勁
福建上月舉辦海峽論壇後，暑期持續舉辦「海峽兩岸藝術交流節」系列活動，包括日前在泉州歌舞劇院舉辦兩岸青少年街舞邀請展，來自兩岸的12隻街舞團隊、120人同場較勁。金門縣街舞協會理事長李依文說，這次活動為兩岸街舞「小舞者們」提供了交流的平台。
上述活動由中國文學藝術界聯合會港澳台辦公室、福建省文學藝術界聯合會主辦，在5月中旬啟動後，收到福建九個地級市、平潭綜合實驗區和台灣50多件街舞作品、 1,000多名街舞愛好者報名。
最後，在23日於泉州歌舞劇院登場的2024海峽兩岸青少年街舞邀請展，有兩岸12隻街舞團隊、120人同場較勁，舞風包括、locking（鎖舞）、Jazz(爵士舞)、Waacking（甩手舞）、urban（都市編舞）等，據主辦方稱，這次參賽的63位台灣選手全為青少年，包含了25位「首來族」。
金門縣街舞協會理事長李依文說，此次活動為兩岸街舞「小舞者們」提供了交流的平台；裁判宇琛表示，非常珍惜這樣的兩岸文化交流機會，街舞愛好者們盡情同台切磋。
廈門市海峽同根藝術文化有限公司董事長李學明認為，以「自由、和平、仁愛、團結」為精神的街舞，不僅是深受兩岸青少年喜愛的舞蹈形式，更是促進兩岸同胞心靈契合的流行節拍。
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